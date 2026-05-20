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Sociedad

Sanidad amplia el cribado de cáncer de mama a mujeres de entre 45 y 74 años

Efe
20/05/2026 11:16
Mamografía
El Ideal Gallego
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La Comisión de Salud Pública ha aprobado una propuesta para ampliar la población diana del programa de cribado poblacional de cáncer de mama en el Sistema Nacional de Salud (SNS) a mujeres de entre 45 y 74 años.

La implantación será progresiva y las comunidades autónomas dispondrán de hasta seis años para alcanzar una cobertura cercana al 100 % en los nuevos grupos de edad, informa el Ministerio que dirige Mónica García.

Hasta ahora, la cartera común de servicios establecía una mamografía cada dos años para mujeres de entre 50 y 69 años, una periodicidad que mantiene la nueva propuesta para todo el nuevo rango de edad.

El impacto presupuestario ascenderá a 534 millones de euros entre 2025 y 2029, aunque el coste real será menor, según Sanidad, porque varias comunidades autónomas ya han iniciado la incorporación progresiva de los nuevos grupos de edad.

Esta medida se plantea a raíz de las recomendaciones de la Red de Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (RedETS) y del Consejo de la Unión Europea, y también por la evidencia clínica, que indica que alrededor del 10 % de los cánceres de mama en España se diagnostican en mujeres menores de 50 años.

Pero también se apoya en la experiencia acumulada por distintas comunidades autónomas, como las de Navarra, Castilla y León, La Rioja y Castilla-La Mancha en cuanto al tramo de 45 a 49 años, y la de Galicia, en el de 70 a 74 años.

La evidencia científica apunta en ese primer tramo de 45 a 49 que el cribado contribuye a reducir la mortalidad y favorece la detección de tumores en estadios más precoces. Con los datos de Navarra se demuestra una tasa media de detección del 4,20 % entre 2022 y 2024, comparable a la observada en mujeres de 50 a 54 años.

Y en el caso de las mujeres de 70 a 74 años, la información aportada por Galicia indica una tasa de detección del 8,7 % en 2023, superior a la registrada en el grupo de 65 a 69 años.

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