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Sociedad

Kylie Minogue revela que tuvo cáncer por segunda vez en el año 2021

Efe
20/05/2026 22:28
La cantante australiana Kylie Minogue
La cantante australiana Kylie Minogue
Caroline Brehman (Efe)
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La cantante australiana Kylie Minogue revela en un documental de Netflix que fue diagnosticada de cáncer por segunda vez a comienzos de 2021, pero lo mantuvo en secreto.

 La artista, de 57 años, lo confirma en ‘Kylie’, estrenado este ,miércoles, en el que repasa su trayectoria profesional y otros aspectos personales.

 Minogue no quiso hacer pública la enfermedad la segunda vez que la sufría porque se encontraba “emocionalmente devastada” y no quería revivir la exposición mediática que acompañó a su tratamiento contra el cáncer de mama en 2005.

 “Pude mantenerlo para mí. No como la primera vez”, señala Minogue en la serie que cuenta con tres capítulos y que está dirigida por Michael Harte.

 “Por suerte, lo superé. Otra vez. Y todo está bien. Quién sabe qué me depara el futuro, pero la música pop me nutre… mi pasión por la música es mayor que nunca”, agrega.

 La cantante afirma que el diagnóstico se produjo durante una revisión rutinaria y subrayó la importancia de los controles médicos y de la detección precoz. “Habrá alguien ahí fuera que se beneficiará de este recordatorio para hacerse revisiones”, indica.

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