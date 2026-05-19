Un joven mata a sus padres y hiere a cuatro personas, entre ellas dos bebés, en El Ejido

La Guardia Civil investiga como un caso de "violencia doméstica" el tiroteo mortal EFE

Un joven de 25 años ha sido detenido la madrugada de este martes en el municipio almeriense de El Ejido tras, presuntamente, asesinar a tiros a su madre y a su padrastro, y dejar heridas de extrema gravedad a otras cuatro personas, entre ellas su hijo de siete meses y una bebé de 21 meses, en un caso que la Guardia Civil investiga como violencia doméstica.

Según ha informado la Comandancia de Almería a través de un comunicado y ha detallado a los medios el alcalde ejidense, Francisco Góngora, los hechos tuvieron lugar pasadas las 23:00 horas de este lunes en la barriada de El Canalillo, un pequeño núcleo de 133 habitantes fronterizo con la localidad de Balanegra.

Sobre las 23:15 horas, el 112 alertó a la Policía Local de múltiples detonaciones. Al llegar al lugar, agentes del Grupo de Operaciones Avanzadas (GOA) de la Policía Local y del Grupo de Acción Rápida (GAR) de la Guardia Civil hallaron en la calle un turismo acribillado a balazos en cuyo interior estaban los cadáveres del matrimonio.

El regidor ha explicado que en ese mismo coche viajaba la pareja o expareja del detenido con el hijo de ambos, un bebé de siete meses. Aunque la mujer logró escapar, el niño recibió impactos en la mandíbula y el cráneo, y permanece crítico en la UCI pediátrica del Hospital Materno Infantil Princesa Leonor de Almería.

Al escuchar los disparos, una vecina de 19 años se asomó a la puerta de su casa con su hija de 21 meses en brazos.

El joven abrió fuego contra ellas, causando a la madre tres heridas de bala en el tórax y el abdomen que la mantienen grave en el Hospital Universitario de Poniente de El Ejido, y lesiones en el pecho a la niña, ingresada en la UCI pediátrica del Hospital Materno Infantil de Almería.

Según alcalde, en su huida a pie, el presunto parricida se cruzó con un hombre de unos 60 años y origen migrante, al que disparó en la cabeza sin mediar palabra. Esta cuarta víctima se encuentra en la UCI del Hospital Universitario Torrecárdenas de Almería con pronóstico crítico tras tener que ser intervenida de urgencia.

La Guardia Civil organizó de inmediato un amplio dispositivo de búsqueda con unidades territoriales, de seguridad ciudadana, investigación y apoyo de la Policía Local, en el que se llegó a emplear un dron con cámara térmica.

El cerco permitió detener al sospechoso a las 4:00 horas, cuando regresaba a El Canalillo. Tras instarle a soltar la pistola, fue reducido por los agentes. El instituto armado ha constatado que el arrestado carecía de licencia de armas.

El alcalde de El Ejido ha desvelado que al detenido le constan al menos 16 antecedentes e infracciones previas por tenencia de armas blancas y tráfico de drogas, y que, según datos preliminares de la investigación, podría padecer un cuadro de esquizofrenia severo. La Guardia Civil ha apuntado que sospecha que puede sufrir de un trastorno mental.

Ante la magnitud de la tragedia, el Ayuntamiento de El Ejido ha decretado un día de luto oficial y ha convocado un minuto de silencio en la Plaza Mayor para este miércoles.

Góngora ha exigido que, si se confirma la enfermedad mental, el autor de los hechos permanezca en un centro cerrado, y ha instado al Ministerio del Interior a extremar las medidas en zonas marginales para erradicar el peligroso "caldo de cultivo" que generan el tráfico de drogas, el "petaqueo" y las armas de fuego ilegales.