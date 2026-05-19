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Sociedad

La Fiscalía pide una fianza de un millón de euros para el hijo del fundador de Mango 

Jonathan Andic fue detenido en su casa la mañana de este martes acusado de la muerte de su padre

Efe
19/05/2026 15:47
Jonathan Andic, hijo del fundador de Mango, Isak Andi
Jonathan Andic, hijo del fundador de Mango, Isak Andi
EFE
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La Fiscalía pidió a la jueza que imponga una fianza de un millón de euros para dejar en libertad a Jonathan Andic, hijo del fundador de Mango Isak Andic, tras su detención por su presunta relación con la muerte de su padre, informaron fuentes jurídicas.

Jonathan Andic fue detenido este martes en su domicilio y hacia las diez de la mañana fue trasladado a dependencias policiales por los Mossos d'Esquadra, ante quienes se ha negado a declarar.

Posteriormente, fue conducido ante la jueza de Martorell (Barcelona) que lleva el caso para declarar como investigado por el homicidio de su padre, en una comparecencia en la que se ha acogido a su derecho a responder únicamente a las preguntas de su abogado, Cristóbal Martell.

Tras la comparecencia, se celebró una vista de medidas cautelares en la que la fiscal Teresa Yoldi pidió a la instructora que le fije una fianza de un millón de euros para eludir la prisión provisional.

Jonathan Andic, hijo del fundador de Mango, Isak Andi

Detenido Jonathan Andic por la muerte de su padre, el fundador de Mango Isak Andic

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Andic llegó a los juzgados hacia las 12.45 horas, esposado y custodiado por los Mossos d'Esquadra hasta su entrada en el edificio judicial. Hacia las 14.20 horas, los Mossos se lo llevaron de los juzgados de Martorell y abandonó, esposado, las dependencias judiciales.

La jueza de instrucción, que antes de interrogar al investigado levantó el secreto de sumario del caso, deberá decidir ahora si deja en libertad provisional en Andic y si le fija medidas cautelares, entre ellas la fianza millonaria que la Fiscalía solicita para él.

Investigan al hijo del fundador de Mango como posible autor de su muerte

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La familia de Isak Andic defendió este martes la inocencia su hijo Jonathan, y se mostró "absolutamente" convencida de que "ni existen ni se hallarán pruebas de cargo legítimas" contra él.

En un comunicado remitido a los medios, la familia insiste en que "no existen ni se hallarán pruebas de cargo legítimas" contra Jonathan, tras casi año y medio de investigaciones de los Mossos d'Esquadra sobre la muerte de Isak Andic, que falleció en diciembre de 2024 al despeñarse en una ruta de montaña en Collbató (Barcelona) en una excursión con su hijo mayor. 

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