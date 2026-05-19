El hospital Gómez Ulla trabaja para que los 13 aislados tengan ya visitas escalonadas y seguras

Varios medios a las puertas del hospital madrileño Gómez Ulla Rodrigo Kimémez (Efe)

El hospital Gómez Ulla de Madrid trabaja para que los 13 contactos de hantavirus que volvieron a resultar negativos este martes reciban visitas “escalonadas y seguras” esta semana, mientras que el único positivo confirmado sigue “evolucionando bien”.

“Están muy ilusionados, tienen muchas ganas, están muy alegres por haber recibido la noticia del segundo negativo”, destacó en declaraciones a los medios José García, delegado del CSIF del hospital, sobre los 13 pasajeros del crucero ‘MV Hondius’ que este martes afrontaban su noveno día de cuarentena en el centro.

Los 13 podrán salir ahora de sus habitaciones individuales por las zonas comunes de la misma planta en la que ingresaron, ataviados con EPI y mascarilla según lo establecido en el protocolo aprobado por la Comisión de Salud Pública, así como recibir visitas “a lo largo de la semana”, que el hospital está organizando para que sean “escalonadas y seguras” porque “no pueden venir todos, aunque quieran, a la vez”.

“No vamos a permitir que haya ninguna exposición ni para ellos mismos, porque pensad que si hay un contacto entre ellos y luego resulta que hay un positivo, tenemos que empezar a hacer otra vez”, aseguró García, que celebró que el nuevo negativo en los 13 demuestra que las cosas “se está trabajando bien” porque no ha habido contaminación cruzada con el único contagiado.

Mientras, el hombre de 70 años que permanece desde el lunes de la semana pasada en la Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (Uatan) “de momento está bien, evolucionando bien”.

De este paciente se están estudiando “todas las posibilidades”, aunque “va a ser difícil” que reciba visitas, pero “está deseando que pase la enfermedad para volver a su cuarentena normal”.

Aislamiento domiciliario

Respecto a la posibilidad de que los ingresados puedan aislarse en sus domicilios a partir del día 28 desde que inició su confinamiento, el delegado del CSIF apeló a ir “pasito a pasito: primero gateamos y después andamos”.

No obstante, recalcó García, que así será si desde Salud Pública se estima que “no hay ningún problema” en que puedan irse a casa. Las labores de búsqueda de nuevos contactos del brote prosiguen y han dejado por el momento más de 440 identificados, 15 de ellos en España, en al menos 30 países.

Así lo desvela el último informe de situación del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, que cifra en once los casos confirmados hasta este pasado lunes (nueve por laboratorio y dos probables), de los cuales tres han fallecido (dos confirmados y uno probable).

De entre los contagiados, hay dos personas hospitalizadas en estado grave, una en Francia y otra en Johannesburgo.