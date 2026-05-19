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Sociedad

Detenido Jonathan Andic por la muerte de su padre, el fundador de Mango Isak Andic

La detención por el presunto homicidio se ha producido durante la mañana de este martes

Ep
19/05/2026 10:17
Isak Andic, fundador de Mango junto al rey Felipe VI
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Los Mossos d'Esquadra han detenido a Jonathan Andic, el hijo del fundador de Mango, Isak Andic, por la muerte de su padre el 14 de diciembre de 2024 tras caer por un barranco en las Cuevas del Salnitre en Collbató (Barcelona).

Según ha avanzado 'La Vanguardia' y han confirmado fuentes conocedoras de la investigación a Europa Press, la detención por el presunto homicidio se ha producido durante la mañana de este martes.

Jonathan Andic, que era el único acompañante el día de la muerte de su padre, está siendo investigado por el Juzgado de Instrucción 5 de Martorell (Barcelona), a donde será trasladado en las próximas horas para prestar declaración.

Portavoces autorizados de la familia señalan que Jonathan Andic está declarando ahora mismo en el marco de las diligencias del accidente del 14 de diciembre de 2024.

"En estos momentos no podemos añadir mucho más porque existe secreto de sumario. La colaboración ha sido y será máxima en el marco de estas diligencias", han indicado.

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