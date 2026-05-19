Abogado de Shakira: “El recurso de casación de la Agencia no prosperará, tenemos la razón”

La cantante colombiana Shakira Archivo El Ideal Gallego

El abogado de la cantante Shakira, José Luis Prada, considera que el recurso de casación que interpondrá la Agencia Tributaria para anular la sentencia que insta a devolver a la artista 60 millones de euros “no prosperará” porque confía en que tienen “la razón” y que la victoria es “irreversible”.

“Yo pienso que no prosperará el recurso de casación, tenemos la razón. La propia Audiencia Nacional, al resolver esta situación, se ha basado en sentencias del Tribunal Supremo, por lo tanto tenemos mucha confianza en que se ratifique”, ha dicho este martes el letrado en una entrevista.

“Esta es una gran victoria procesal, y cada cual seguirá usando sus armas, pero creo que tiene cierto carácter irreversible”, ha añadido el representante legal de Shakira después de que este lunes la Audiencia Nacional diese la razón a la cantante en su último litigio en España y anulase la multa impuesta por la tributación del ejercicio de 2011.

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Según el letrado, el recurso que la Agencia Tributaria ya ha avanzado que interpondrá ante el Supremo tampoco podrá paralizar la devolución de los avales y el recurso de costes, pero, de todas formas, el despacho pedirá una “ejecución provisional” de la sentencia para contrarrestar las posibles medidas cautelares que pueda solicitar la Abogacía del Estado.

“Confío en que se podrá obtener la devolución de esa cantidad y no posponerla hasta la decisión final del recurso de casación”, ha afirmado Prada, quien ha adelantado que responderán al recurso con argumentos basados, en gran parte, en los mismos preceptos con los que han defendido a la artista hasta ahora.

"Ausencias esporádicas"

La Audiencia Nacional, que ha estimado el recurso de Shakira contra la resolución de la Agencia Tributaria y el Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) en relación al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y el Impuesto sobre el Patrimonio de 2011, anula en su sentencia las liquidaciones y sanciones impuestas a la cantante al considerar que la Administración no ha acreditado que esta permaneciera en 2011 en España más de 183 días, como exige la ley a la hora de convertir a un contribuyente en residente fiscal en el país.

“Se hizo una interpretación extensiva de lo que la ley llama ‘ausencias esporádicas’, un criterio pensado para gente que es residente en España y que se va, no para atraer por primera vez a la residencia a una persona que nunca antes fue residente, menos aún cuando está de gira internacional”, ha detallado Prada.

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Es por este mismo motivo, base del argumentario que presentaron ante la Audiencia Nacional, por el que el letrado confía en que el recurso de casación no tenga recorrido: “al final es una cosa de sentido común, no tiene sentido hacer esa interpretación extensiva de las ausencias esporádicas que llega a situaciones absurdas”.

El letrado ha clarificado que, de los alrededor de 60 millones que deberá devolver la Agencia Tributaria a la cantante, 27 millones corresponden a los que la artista ingresó de origen, a los que se sumarán los 9.200.000 euros de intereses acumulados que ese dinero generó hasta la fecha de la sentencia.

El resto corresponden a la garantía bancaria con la que la cantante avaló la sanción de 33 millones de euros que le impuso Hacienda, además de los costes del mantener dicho aval.

Un sistema descompensado

Prada ha revelado que Shakira recibió la sentencia con “muchísima satisfacción y alivio”, sobre todo por lo que suponía a nivel reputacional una victoria en el caso más significativo cuantitativamente y “más importante” para ella y su representante, que siempre estuvo “convencido” de que el recurso estaba “muy bien armado” y “tenía razón”.

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Para el abogado, la principal “reflexión” que desprende de este caso es que existe una “descompensación” en la relación entre la Agencia Tributaria y los administrados, lo que a su juicio “invita” a pensar si se debería “modificar” el sistema legal.

“Hay una falta de igualdad de armas, está descompensado. Tenemos un sistema legal donde, para poder recurrir, hay que tener medios económicos para sostener el pleito”, ha denunciado el abogado.

Según el integrante del despacho Prada Tax Advisor, “hay millones de pequeños contribuyentes empresarios que pueden sufrir una inspección de Hacienda con unas consecuencias determinadas y no para todo el mundo es tan fácil pleitear y tener los recursos para avalar”.

En su opinión, en caso de pleito, cuestiones como la apariencia de buen derecho o la razonabilidad de las posiciones deberían ser “valoradas” por los órganos judiciales antes de obligar a pagar a alguien para poder recurrir.