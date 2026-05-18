Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Sociedad

La DGT dará un "nuevo impulso" a la baliza V-16 antes del verano para "extender" su uso

Pere Navarro, director general del organismo, indica que actualmente se registran alrededor de 2.500 conexiones diarias de la baliza

Efe
18/05/2026 17:42
Baliza V16
Un hombre señala un baliza V-16
EFE
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620

La Dirección General de Tráfico (DGT) dará un "nuevo impulso" a la baliza luminosa V-16 de cara a la operación verano con la intención de "extender su uso y su normalización" al ser "un elemento importante de la seguridad vial".

Así lo anunció este lunes el director general de la DGT, Pere Navarro, en su comparecencia ante la Comisión de Seguridad Vial del Congreso de los Diputados, en las que se refirió a esta baliza, que es obligatoria desde el 1 de enero de 2026.

Navarro explicó que en estos momentos la DGT registra alrededor de 2.500 conexiones diarias de la baliza, de la que ha dicho que presenta "ventajas" con respecto al triángulo de señalización, ya que incorpora luz, está conectada y no es necesario bajar del vehículo para instalarla.

Balizas reglamentarias de tráfico

Por qué llevar la baliza en el coche puede ser un riesgo en A Coruña

Más información

Aun así, Navarro admitió que existe "un cierto estancamiento" en sus ventas, así como una "confusión" e "incertidumbre" sobre esta baliza, de la que ha responsabilizado de forma velada al PP por "las denuncias en Bruselas" sobre la posible vulneración de la protección de datos por parte del Gobierno con la obligatoriedad de este elemento.

Ante esta "confusión", Navarro anunció una campaña de refuerzo para impulsar su uso y normalización: "Es un elemento importante de seguridad vial porque es un tema que salva vidas", subrayó.

Por otro lado, explicó que España está avanzando en el uso de los "conos conectados", que, al igual que la baliza V-16, también emiten una señal para avisar a los navegadores sobre la presencia de operarios en la carretera. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

MEGA 1

La pianista y streamer Elesky protagoniza el ‘Orgullo Friki’ en MEGA este fin de semana
Redacción
Llegada del Deportivo al encuentro con el Andorra

Una bengala hirió a dos personas en la previa del Dépor-Andorra
Abel Peña
Local de la calle Olmos que alberga los murales de Urbano lugris

Habilitan la petición 'Salvemos os frescos de Lugrís' en Change.org
Redacción
Imagen de la visita al pazo de Vilaboa

Los estudiantes cullerdenses se adentran en la vida de los hidalgos con una visita al pazo de Vilaboa
Fran Moar