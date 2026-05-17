Israel felicita a su cantante por el segundo puesto de una Eurovisión descafeinada y polémica ganada por Bulgaria

Dara, representante de Bulgaria y ganadora de Eurovisión 2026 EFE

El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, felicitó la madrugada de este domingo a Noam Bettan por quedar segundo en Eurovisión pese "a la campaña de incitación y difamación" del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

"En nombre del sistema de defensa y de los soldados de las FDI, felicito a Noam Bettan por su enorme logro al obtener el segundo lugar en Eurovisión, @sanchezcastejon y sus aliados", dijo Katz en X.

Katz fue más allá, diciendo que Bettan actuó "como un héroe", llenado de orgullo al Estado de Israel, y "alegrado" a los soldados y a todos los ciudadanos.

"¡El pueblo de Israel vive!", añadió.

Contra todo pronóstico, Bulgaria, con la cantante Dara y su canción 'Bangaranga' fue la gran ganadora este sábado del Festival de Eurovisión 2026, una edición descafeinada y marcada por el boicot de cinco países, entre ellos España, por la presencia de Israel tras dos años de ofensiva bélica y más de 72.000 muertos en Gaza.

Al menos desde 2018, el Gobierno de Israel ha influido en qué resultados obtiene el país en Eurovisión mediante el sistema de votos y anuncios en las redes sociales, lo que le ha permitido arrasar en pasadas ediciones en naciones con una opinión pública no favorable como España, según una investigación publicada por el diario estadounidense The New York Times.

Activistas protestan en Viena por la presencia de Israel en Eurovisión mientras el país sigue bombardeando Palestina, donde ya se cuentan más de 70.000 muertos EFE

Este el resultado final de la 70 edición del principal concurso de la canción del mundo, celebrada en Viena:

Bulgaria: Dara ('Bangaranga') 516 puntos

Israel: Noam Bettan ('Michelle') 343

Rumanía: Alexandra Căpitănescu ('Choke Me') 296

Australia: Delta Goodrem ('Eclipse') 287

Italia: Sal Da Vinci ('Per sempre sì') 281

Finlandia: Linda Lampenius & Pete Parkkonen ('Liekinheitin') 279

Dinamarca: Søren Torpegaard Lund (‘Før vi går hjem') 243

Moldavia: Satoshi ('Viva, Moldova!') 226

Ucrania: Leléka (‘Ridnym') 221

Grecia: Akylas ('Ferto') 220

Francia: Monroe ('Regarde!') 158

Polonia: Alicja ('Pray') 150

Albania: Alis ('Nân') 145

Noruega: Jonas Lovv ('Ya Ya Ya') 134

Croacia: Lelek ('Andromeda') 124

República Checa: Daniel Zizka ('Crossroads') 113

Serbia: Lavina ('Kraj mene') 90

Malta: Aidan ('Bella') 89

Chipre: Antigoni ('Jalla') 75

Suecia: Felicia ('My System') 51

Bélgica: Essyla ('Dancing on the Ice') 36

Lituania: Lion Ceccah ('Sólo quiero más') 22

Alemania: Sarah Engels ('Fire') 12

Austria: Cosmó ('Tanzschein') 6

Reino Unido Look Mum No Computer: ('Eins, Zwei, Drei') 1.