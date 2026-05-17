Israel felicita a su cantante por el segundo puesto de una Eurovisión descafeinada y polémica ganada por Bulgaria
El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, felicitó la madrugada de este domingo a Noam Bettan por quedar segundo en Eurovisión pese "a la campaña de incitación y difamación" del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.
"En nombre del sistema de defensa y de los soldados de las FDI, felicito a Noam Bettan por su enorme logro al obtener el segundo lugar en Eurovisión, @sanchezcastejon y sus aliados", dijo Katz en X.
Katz fue más allá, diciendo que Bettan actuó "como un héroe", llenado de orgullo al Estado de Israel, y "alegrado" a los soldados y a todos los ciudadanos.
"¡El pueblo de Israel vive!", añadió.
Contra todo pronóstico, Bulgaria, con la cantante Dara y su canción 'Bangaranga' fue la gran ganadora este sábado del Festival de Eurovisión 2026, una edición descafeinada y marcada por el boicot de cinco países, entre ellos España, por la presencia de Israel tras dos años de ofensiva bélica y más de 72.000 muertos en Gaza.
Al menos desde 2018, el Gobierno de Israel ha influido en qué resultados obtiene el país en Eurovisión mediante el sistema de votos y anuncios en las redes sociales, lo que le ha permitido arrasar en pasadas ediciones en naciones con una opinión pública no favorable como España, según una investigación publicada por el diario estadounidense The New York Times.
Este el resultado final de la 70 edición del principal concurso de la canción del mundo, celebrada en Viena:
Bulgaria: Dara ('Bangaranga') 516 puntos
Israel: Noam Bettan ('Michelle') 343
Rumanía: Alexandra Căpitănescu ('Choke Me') 296
Australia: Delta Goodrem ('Eclipse') 287
Italia: Sal Da Vinci ('Per sempre sì') 281
Finlandia: Linda Lampenius & Pete Parkkonen ('Liekinheitin') 279
Dinamarca: Søren Torpegaard Lund (‘Før vi går hjem') 243
Moldavia: Satoshi ('Viva, Moldova!') 226
Ucrania: Leléka (‘Ridnym') 221
Grecia: Akylas ('Ferto') 220
Francia: Monroe ('Regarde!') 158
Polonia: Alicja ('Pray') 150
Albania: Alis ('Nân') 145
Noruega: Jonas Lovv ('Ya Ya Ya') 134
Croacia: Lelek ('Andromeda') 124
República Checa: Daniel Zizka ('Crossroads') 113
Serbia: Lavina ('Kraj mene') 90
Malta: Aidan ('Bella') 89
Chipre: Antigoni ('Jalla') 75
Suecia: Felicia ('My System') 51
Bélgica: Essyla ('Dancing on the Ice') 36
Lituania: Lion Ceccah ('Sólo quiero más') 22
Alemania: Sarah Engels ('Fire') 12
Austria: Cosmó ('Tanzschein') 6
Reino Unido Look Mum No Computer: ('Eins, Zwei, Drei') 1.