Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Sociedad

Israel felicita a su cantante por el segundo puesto de una Eurovisión descafeinada y polémica ganada por Bulgaria

Agencias
17/05/2026 10:41
Dara, representante de Bulgaria y ganadora de Eurovisión 2026
Dara, representante de Bulgaria y ganadora de Eurovisión 2026
EFE
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620

El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, felicitó la madrugada de este domingo a Noam Bettan por quedar segundo en Eurovisión pese "a la campaña de incitación y difamación" del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

"En nombre del sistema de defensa y de los soldados de las FDI, felicito a Noam Bettan por su enorme logro al obtener el segundo lugar en Eurovisión, @sanchezcastejon y sus aliados", dijo Katz en X.

Katz fue más allá, diciendo que Bettan actuó "como un héroe", llenado de orgullo al Estado de Israel, y "alegrado" a los soldados y a todos los ciudadanos.

"¡El pueblo de Israel vive!", añadió.

Contra todo pronóstico, Bulgaria, con la cantante Dara y su canción 'Bangaranga' fue la gran ganadora este sábado del Festival de Eurovisión 2026, una edición descafeinada y marcada por el boicot de cinco países, entre ellos España, por la presencia de Israel tras dos años de ofensiva bélica y más de 72.000 muertos en Gaza.

Al menos desde 2018, el Gobierno de Israel ha influido en qué resultados obtiene el país en Eurovisión mediante el sistema de votos y anuncios en las redes sociales, lo que le ha permitido arrasar en pasadas ediciones en naciones con una opinión pública no favorable como España, según una investigación publicada por el diario estadounidense The New York Times.

Activistas protestan en Viena por la presencia de Israel en Eurovisión mientras el país sigue bombardeando Palestina
Activistas protestan en Viena por la presencia de Israel en Eurovisión mientras el país sigue bombardeando Palestina, donde ya se cuentan más de 70.000 muertos
EFE

Este el resultado final de la 70 edición del principal concurso de la canción del mundo, celebrada en Viena:

Bulgaria: Dara ('Bangaranga') 516 puntos

Israel: Noam Bettan ('Michelle') 343

Rumanía: Alexandra Căpitănescu ('Choke Me') 296

Australia: Delta Goodrem ('Eclipse') 287

Italia: Sal Da Vinci ('Per sempre sì') 281

Finlandia: Linda Lampenius & Pete Parkkonen ('Liekinheitin') 279

Dinamarca: Søren Torpegaard Lund (‘Før vi går hjem') 243

Moldavia: Satoshi ('Viva, Moldova!') 226

Ucrania: Leléka (‘Ridnym') 221

Grecia: Akylas ('Ferto') 220

Francia: Monroe ('Regarde!') 158

Polonia: Alicja ('Pray') 150

Albania: Alis ('Nân') 145

Noruega: Jonas Lovv ('Ya Ya Ya') 134

Croacia: Lelek ('Andromeda') 124

República Checa: Daniel Zizka ('Crossroads') 113

Serbia: Lavina ('Kraj mene') 90

Malta: Aidan ('Bella') 89

Chipre: Antigoni ('Jalla') 75

Suecia: Felicia ('My System') 51

Bélgica: Essyla ('Dancing on the Ice') 36

Lituania: Lion Ceccah ('Sólo quiero más') 22

Alemania: Sarah Engels ('Fire') 12

Austria: Cosmó ('Tanzschein') 6

Reino Unido Look Mum No Computer: ('Eins, Zwei, Drei') 1.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620

Te puede interesar

Exemplares de obras gañadoras de edicións anteriores do Premio Raíña Lupa

A Deputación da Coruña recibe 742 obras para os seus premios literarios, a cifra máis alta dos últimos anos
Redacción
Naty Abascal

Naty Abascal: la elegancia convertida en inspiración
Natalia Alcayde
Dara, representante de Bulgaria y ganadora de Eurovisión 2026

Israel felicita a su cantante por el segundo puesto de una Eurovisión descafeinada y polémica ganada por Bulgaria
Agencias
Mesa electoral constituida en Andalucía

Elecciones en Andalucía | Constituidas el 100% de las mesas electorales
EFE