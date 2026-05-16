El papa León XIV se confiesa y reconoce que tiene orígenes gallegos

El papa saluda a los fieles en el Vaticano ANGELO CARCONI (EFE)

Tras algo más de un año de debate sobre su legado familiar, el papa León XIV se ha confesado y ha admitido por primera vez tener orígenes gallegos. Lo ha hecho en conversación con un religioso español ante quien el sumo pontífice ha confirmado que hay antepasados gallegos en su linaje familiar. El primero que apuntó esta posibilidad fue El Ideal Gallego el 9 de mayo de 2025, solo un día después de la fumata blanca.

¿Y si el nuevo papa León XIV tiene origen gallego? Más información

Tras suceder al fallecido papa Francisco, la prensa de todo el mundo se lanzó a escudriñar los orígenes familiares de Robert Prevost. Con especial vehemencia lo hicieron la española y la gallega, al poder rastrear su historia gracias a webs como familysearch.org, que daban a conocer múltiples apellidos españoles entre sus antepasados. Y gallegos, principalmente Bastos, que este diario rastreó hasta el siglo XVIII (en la persona de María Bastos) y que luego una ya famosa investigación de Avelino Bouzón Gallego, canónigo archivero de la catedral de Tui, logró expandir hasta el Siglo de Oro, a través de la figura de Benito Bastos Lorenzo, vecino de la localidad de San Salvador de Torneiros –en la actualidad parte de O Porriño– nacido en 1639.

Como contó El Ideal Gallego el 9 de mayo de 2025, páginas web como heraldicafamiliar.com explican que Bastos es “en general, un apellido de origen portugués y gallego, poco frecuente y registrado sobre todo en la provincia de Pontevedra, siendo notable su presencia en Madrid, Barcelona, Sevilla, Orense, Cádiz y Cáceres, y menor en Vizcaya, Guipúzcoa, A Coruña, Salamanca, etc”. Y añade que “puede proceder de la voz gallego-portuguesa —bastos—, ‘red que hace parte del aparejo de la pesca de la sardina’, como apodo aplicado a los pescadores”. Partiendo desde este apellido, puede comenzar a tejerse un hilo familiar que conecta al papa con Galicia, como hizo Bouzón apoyándose en fondos custodiados por el Arquivo Capitular e Histórico Diocesano de Tui.

Siguiendo a Bouzón, Benito Bastos sería su antepasado gallego más antiguo identificado: es su quinto trastarabuelo (es decir: el padre del tatarabuelo). León XIV es, pues, la novena generación de este gallego, que emigró a Cuba y se casó en La Habana en 1677 con 32 años. Siempre según este investigador, sus descendientes permanecen en Cuba, y la línea familiar se mantiene activa durante generaciones en diferentes partes de América. El descubrimiento de la genealogía del sumo pontífice ha propulsado diversos reportajes y se ha recogido ya incluso en biografías. Asimismo, el Ayuntamiento de O Porriño invitó a principios del presente año a León XIV a conocer la tierra de sus antepasados.

El Ideal Gallego había identificado a descendientes más cercanos a nuestro tiempo también a partir del apellido Bastos, en concreto a María Bastos (1740-fecha desconocida de fallecimiento), quien se casó con Vicente Ignacio Ramos (1735-fecha desconocida de muerte). Fruto de esa relación nació Manuel José Ramos Bastos (1760-1789). Este último tuvo con Marie Catherine Guesnon (1756-1799) a Vicente Ygnacio Santiago Ramos Guesnon (1876-1842). De la unión entre Vicente y Catherine Reaux (1788-1820) vino al mundo George Pantaleon Ramos (1803-1846), de cuyo matrimonio con Julienne Jacquet Montreuil (1796-1833) nació Marie Rosa Ramos (1826-1904).

Nos acercamos: Rosa Ramos y Jacques Martínez (1822-1891) tuvieron a Joseph Norval Martínez (1864-1926), abuelo del papa junto a Louise Baquiex (1868-1945), padre de su madre, Mildred Agnes Martínez (1911-1990), que lo tuvo junto a Louis Prevost.

Las visitas

Cabe recordar que estamos a escasas semanas de que Robert Prevost lleve a cabo su visita a España, que hará entre el 6 y el 12 de junio. El papa llegará a Madrid, donde se reunirá con los Reyes, será recibido por Pedro Sánchez en Moncloa y llevará a cabo una visita sin precedentes al Congreso de los Diputados. Después se trasladará a Barcelona, donde está previsto que visite la cárcel de Brians y terminará su viaje en Canarias, con varios actos para poner el foco en el drama de la migración.

El pasado viernes, fuentes del Ejecutivo aseguraron que el presidente del Gobierno realizará en la última semana de mayo un viaje a Roma en cuya agenda se incluye una reunión en el Vaticano con el papa días antes de la visita que el pontífice realizará a España. Un pontífice, a su vez, que hoy mismo anunció que viajará a Francia del 25 al 28 de septiembre.

El de Francia será el quinto viaje internacional del papa, tras Turquía y Líbano, Mónaco, África y el que hará a España. La visita a Francia supondrá el regreso de un pontífice al país, después de que en 2008 el papa Benedicto XVI acudiese a París y Lourdes. Quizá en un futuro el papa decida venir a Galicia para conocer su historia familiar.