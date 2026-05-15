Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Sociedad

España vuelve a fulminar un récord en trasplantes: 39 donantes en 48 horas

Esta nueva proeza se produjo entre el 24 y el 25 de marzo, coincidiendo con el Día Nacional del Trasplante

Efe
15/05/2026 22:34
Una sanitaria entra en quirófano para un trasplante
Una sanitaria entra en quirófano para un trasplante
Archivo El Ideal Gallego
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620

España ha vuelto a marcar este año un nuevo récord en trasplantes: en solo 48 horas, 34 familias aceptaron donar los órganos de un ser querido fallecido y otras cinco personas lo hicieron en vida, unas cifras solo comparables a las del anterior máximo de 2024, cuando se registraron 19 donantes en 24 horas.

 Esta nueva proeza se produjo entre el martes 24 y el miércoles 25 de marzo, coincidiendo con el Día Nacional del Trasplante, cuando la solidaridad de las familias españolas y el trabajo de cientos de profesionales permitieron realizar 75 trasplantes en dos días, destacó este viernes la Organización Nacional de Trasplantes (ONT).

 Así, en solo 48 horas, un total de 39 personas dieron la oportunidad de salvar o mejorar la calidad de sus vidas a 75 pacientes gracias a la donación de órganos. De ellos, 49 fueron trasplantes renales, 14 hepáticos, ocho pulmonares, dos cardiacos y uno de páncreas-riñón. Hasta 46 hospitales de 10 comunidades –Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Madrid y Murcia– se involucraron en este nuevo récord.

 Para el transporte de órganos y equipos de trasplante, fue precisa la movilización de cinco aviones privados, con la implicación de los aeropuertos de Badajoz, Barcelona, Madrid, Murcia, Valencia y Zaragoza.

 Entre las personas trasplantadas estaban cuatro pacientes incluidos en el Plan Nacional de Acceso al Trasplante de pacientes Hiperinmunizados de la ONT, personas con enormes dificultades para trasplantarse por sus características inmunológicas.

 Toda esta actividad solo es comparable con el récord anterior que se registró el 17 de abril de 2024, cuando se realizaron 48 trasplantes en 24 horas de 19 donantes fallecidos.

 España encadena ya más de tres décadas como líder mundial: en 2025, realizó 6.334 trasplantes de órganos, lo que supone una tasa de 129 trasplantes por millón de población, una actividad que fue posible gracias al gesto de las 2.547 personas que donaron sus órganos tras fallecer y a las 408 que lo hicieron en vida.

 Pese a ello, la ONT recordó que, cada día, más de 5.000 personas esperan un órgano.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620

Te puede interesar

El ideal gallego

Dani Martín recuerda su primera vez en A Coruña
Guillermo Parga
Una sanitaria entra en quirófano para un trasplante

España vuelve a fulminar un récord en trasplantes: 39 donantes en 48 horas
EFE
Presentación Viñetas desde el Atlántico

A eclipse e a memoria social protagonizan o cartel do Viñetas desde o Atlántico 2026
Redacción
Cheesecake fest en ExpoCoruña

El Cheesecake Fest endulza A Coruña este fin de semana
Redacción