Pedro Sánchez se reunirá con el papa en el Vaticano antes de la visita de León XIV a España el mes que viene

El papa, en su visita de este jueves a la universidad La Sapienza Giuseppe Lami (Efe)

edro Sánchez, realizará en la última semana de mayo un viaje a Roma en cuya agenda se incluye una reunión en el Vaticano con el papa León XIV, días antes de la visita que el pontífice realizará a España, informaron ayer fuentes del Ejecutivo central.

A la espera de confirmación oficial, se prevé que esa reunión sea el 27 de mayo, y será la primera entre ambos desde el inicio del pontificado de Robert Prevost, quien del 6 al 12 de junio protagonizará la primera visita a España de un papa en casi quince años y tiene previstos actos en Madrid, Barcelona, Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife.

El Gobierno envió una carta al Vaticano al poco de la designación de León XIV como sucesor del papa Francisco en la que pedía una audiencia con Sánchez y le invitaba a visitar España, reunión y visita que se van a concretar ahora.

Tras conocerse la elección del nuevo papa, Sánchez dio la enhorabuena a toda la Iglesia Católica y confió en que contribuyera a fortalecer el diálogo y la defensa de los derechos humanos en un mundo que, dijo, necesita esperanza y unidad.

Construir puentes

No acudió a la misa de inicio de su pontificado, en la que estuvieron presentes los reyes, pero poco después ambos mantuvieron una conversación telefónica en la que, según informó posteriormente la Santa Sede, hablaron de la crisis migratoria y de la necesidad de construir puentes para resolver los conflictos en el mundo.

Por su parte, Sánchez destacó la coincidencia de España y el Vaticano para continuar colaborando en la búsqueda de la paz y la dignidad humana, además de para defender los derechos en la lucha contra el cambio climático y las desigualdades.

La del 27 de mayo será la tercera ocasión en que Sánchez visitará el Vaticano desde que llegó a la jefatura del Ejecutivo en 2018, ya que lo hizo en dos ocasiones durante el papado de Jorge Mario Bergoglio.

La primera de ellas el 24 de octubre de 2020, durante la pandemia del coronavirus, y en la que este asunto, así como las relaciones entre España y el Vaticano y cuestiones como la migración y la educación estuvieron presentes en la conversación entre Sánchez y el papa.

Francisco pidió entonces a Sánchez “construir la patria con todos” y le alertó del peligro de ideologías que dijo que “desfiguran” dicha patria. Cuatro años después, el 11 de octubre de 2024, Bergoglio volvió a recibir a Sánchez y analizaron, entre otras cuestiones, la situación en Oriente Próximo y la crisis migratoria que afectaba de forma especial a Canarias.

Prevost participará en Arguineguín en una ofrenda floral a los migrantes fallecidos en la ruta atlántica

En esa reunión, Sánchez invitó oficialmente al papa a visitar esta comunidad después de que Francisco hubiera expresado su deseo de viajar a ella para estar cerca de su pueblo y sus gobernantes.

Esa visita no llegó a concretarse, pero León XIV ha retomado los planes de su predecesor y ha incluido a Canarias en la agenda de su viaje a España, donde participará en el muelle de Arguineguín, Gran Canaria, junto a 50 migrantes, en una ofrenda floral en memoria de quienes han perdido la vida en el Atlántico en su intento por llegar a Europa en pateras y cayucos a través de la ruta marítima canaria.