Los negativos de hantavirus podrán empezar a recibir visitas

ADos técnicas trabajan en un laboratorio en Argentina, que envió a países de África y Europa, entre ellos España, material para la detección del virus Efe

Todas las personas españolas que han dado negativo en hantavirus, tanto las mujeres ingresadas en Barcelona y Alicante como los 13 pasajeros del buque ‘MV Hondius’ aislados en el hospital Gómez Ulla, podrán recibir visitas a partir de la semana que viene si una nueva PCR vuelve a confirmar su negativo.

Así lo establece el protocolo de manejo del brote de hantavirus en el crucero aprobado por la Comisión de Salud Pública el pasado martes, recordaron este jueves fuentes del Ministerio de Sanidad. Por una parte, trece de los catorce ingresados en el Gómez Ulla que fueron confirmados como negativo en hantavirus en las dos primeras PCR que se les practicaron el domingo a su llegada al hospital, serán sometidos a una nueva el lunes.

Si vuelve a ser negativa, podrán recibir visitas con el traje de protección EPI adecuado y, si las condiciones del centro sanitario lo permiten, salir de la habitación por zonas comunes en la misma planta, con mascarilla FFP2, higiene de manos con gel hidroalcohólico y supervisados por el personal.

Por el contrario, si sale alguna positiva, independientemente de si aparecen síntomas, pasa a ser caso confirmado.

Mientras tanto, el único caso confirmado, un hombre de 70 años, que sigue estable, permanecerá en la Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (Uatan) del Gómez Ulla hasta su recuperación clínica. Si hubiera algún positivo asintomático, el tiempo en la Uatan se prolongará hasta la obtención de una prueba negativa.

El español que dio positivo se mantiene estable y con mejoría y el gallego en cuarentena, sin síntomas

Respecto a las dos mujeres que fueron contacto de una neerlandesa fallecida en el vuelo de Johannesburgo a Países Bajos, una de Alicante y otra de Barcelona, también podrán empezar a recibir visitas la próxima semana, una vez se confirme el negativo de la PCR que se les haga a los siete días de su ingreso.

El protocolo establece que para las personas consideradas contacto fuera del buque que vayan surgiendo, como estas dos mujeres, “se valorará de forma individualizada la ubicación y condiciones de la cuarentena entre la comunidad, el Ccaes y, en su caso, el Ministerio de Defensa”.

Mientras se decide, deberán estar aislados en su domicilio, lugar de residencia o donde se encuentren. El secretario general de Sanidad, Javier Padilla, aseguró que el español ingresado en el Gómez Ulla se encuentra estable y “evoluciona favorablemente”, mientras que los otros trece ciudadanos en cuarentena se mantienen asintomáticos, entre ellos el ornitólogo Ricardo Hevia, natural de la localidad coruñesa de Cariño.

Padilla señaló que, debido a que “se trata de una infección cuyo curso es difícil de predecir”, es necesario “ser prudente en la predicción y en el pronóstico”. A juicio de Padilla, este virus “tiene la característica de poder evolucionar de manera rápida en poco tiempo”, motivo por el que insistió en la prudencia.

“Nada por cerrado”

“No daría nada por cerrado hasta que no pase el día 42 de la cuarentena y, muy especialmente, las dos semanas desde el último contacto, el día 28”, apuntó en cuanto a la posibilidad de dar por cerrado el brote, tras lo que explicó que lo que sí se puede decir es que, desde el día del desembarco, “ya no se está generando ningún tipo de contacto”.

A tenor de ello, aseguró que “se han hecho las cosas como se debía” y en la actualidad “se siguen tomando las medidas de precaución”.

Por eso, “deberíamos decir que está controlado”, manifestó, para rechazar la posibilidad de que este virus mute. En el caso del hantavirus, existe “un número muy pequeño de casos”.

“Los datos que tenemos sobre las características genéticas del virus nos dicen, por un lado, que no ha mutado pero, por otro lado, nos dicen, que el origen es un origen único procedente de un solo animal”, afirmó.

Por ello, el actual es, “en principio, el mismo virus y con las mismas características en todas las personas”, resumió.

Carta de la OMS a Tenerife

Por su parte, el director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, hizo pública ayer una segunda carta abierta al pueblo de Tenerife, al que le dijo: “Habéis dejado una huella en la forma en que la humanidad responde a las crisis”.

“Vivimos en una época en la que es fácil cerrar puertas, replegarse hacia dentro, dejar que el miedo se convierta en hostilidad. Tenerife eligió un camino distinto”, destacó.

“Puede que nunca lleguéis a conocer a los pasajeros y la tripulación que transitaron por vuestro puerto. Pero esas 150 personas y sus familias saben que, en algún lugar del Atlántico, hubo una comunidad isleña que dijo ‘sí’. Esa comunidad sois vosotros”, les felicitó.