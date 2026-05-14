Es falso que este vídeo muestre a una persona reviviendo tras morir por hantavirus

Circula en redes sociales un vídeo que muestra a una persona tras morir por hantavirus. En concreto, en las imágenes se observa a un reportero informando frente a decenas de bolsas de cadáveres. Sin embargo, en un momento dado, se ve cómo una de las personas dentro de las bolsas se mueve para evitar que el viento la arrastre, mientras una mujer se acerca a ayudarla.

“Una víctima de hantavirus vuelve a la vida milagrosamente en televisión en directo”, se asegura en un mensaje viralizado en X a gran velocidad que acompaña al vídeo.

Sin embargo, esto es falso. Las imágenes corresponden a una protesta climática celebrada en Viena en febrero de 2022. El evento fue cubierto por el canal austriaco OE24.TV

Este vídeo no muestra a una persona reviviendo tras morir por hantavirus

Para determinar el origen del contenido, desde INFOVERITAS, se ha realizado una búsqueda inversa de algunos de los fotogramas que aparecen en el vídeo con la herramienta de Google Imágenes. La búsqueda demuestra que las imágenes no son actuales ni guardan relación con el hantavirus.

Las imágenes corresponden a una protesta climática celebrada en Viena en febrero de 2022. El evento fue cubierto por el canal austriaco OE24.TV [Minuto 1:23]. La protesta fue impulsada por el movimiento Fridays for Future. De hecho, el 5 de febrero de 2022 compartió varias imágenes de la protesta en su cuenta de Facebook.

Además, plataformas de fact-checking como AFP Factual o Maldita.es, miembros de la European Fact-Checking Standart Network (EFCSN, por sus siglas en inglés) ya han desmentido este vídeo en el pasado, cuando circuló vinculado de forma descontextualizada a otras crisis.

INFOVERITAS verifica que…

Es falso que este vídeo viral muestre a una persona reviviendo tras morir por hantavirus. Las imágenes corresponden a una protesta climática celebrada en Viena en febrero de 2022. El evento fue cubierto por el canal austriaco OE24.TV