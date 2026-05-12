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Sociedad

Los españoles en cuarentena podrían finalizar su aislamiento en casa en función de su evolución

Europa Press
12/05/2026 16:55
MADRID, 12/05/2026.- Los ministros de Sanidad, Mónica García e Interior, Fernando Grande Marlaska, durante la rueda de prensa que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, han ofrecido tras la reunión mantenida este martes en el Palacio de la Moncloa para analizar la situación provocada por la crisis de hantavirus. EFE/ Chema Moya
Los ministros Mónica García y Fernando Grande Marlaska, durante la rueda de prensa que ofrecieron este martes Pedro Sánchez y el director general de la OMS
EFE
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Los españoles en cuarentena en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla de Madrid podrían finalizar el aislamiento en sus domicilios en función de su evolución, según indicó la ministra de Sanidad, Mónica García, quien señaló que esta posibilidad se valorará de forma individualizada en base a criterios epidemiológicos y clínicos.

"La Organización Mundial de la Salud plantea que la cuarentena pueda ser hospitalaria o puede ser domiciliaria, iremos tomando esas decisiones en función de cuál vaya siendo la evolución epidemiológica y, por supuesto, a todos los que tengan el mismo caso o la misma evolución epidemiológica les trataremos por igual", señaló en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

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En cuanto a cuál es el día que se va a tomar como referencia para el inicio de la cuarentena, teniendo en cuenta que inicialmente se había fijado en el 6 de mayo, la titular de Sanidad recordó que la determinación exacta del inicio se irá ajustando en función de "la última vez que una de las personas o uno de los contactos haya podido estar en contacto estrecho" con un afectado.

"El inicio de la cuarentena lo determina la Organización Mundial de la Salud, hasta ahora habían determinado que era el 6 de mayo. En función de si se considera que el contacto estrecho ha sido más tarde, se puede considerar el 10 de mayo, lo que es indudable es que son 42 días",  explicó.

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, en la comparecencia junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, señaló el 10 de mayo como la fecha de inicio del aislamiento. No obstante, esta fecha aún debe ser confirmada por ponencia de alertas que celebra este martes el ministerio de Sanidad.

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Para el seguimiento de la evolución de los españoles, la ministra recordó que dentro de una semana se les hará otra PCR; "vamos a hacer un seguimiento por lo menos en las primeras semanas, muy riguroso y muy estricto", apuntó.

Asimismo, no descartó que en las próximas horas y en los próximos días haya contactos que se conviertan en nuevos casos, ya que "el periodo de incubación es un periodo suficientemente largo como para que se esté vigilante".

"Toda evaluación epidemiológica requiere ir tomando decisiones y dando pasos en función de lo que nos vayamos encontrando con las pruebas que vayamos realizando", advirtió.

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