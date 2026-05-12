El hantavirus no es un efecto secundario de la vacuna de Pfizer contra la covid-19 infoveritas

Circula en redes sociales (X, Facebook e Instagram) un extracto de un informe que vincula la vacuna de Pfizer-BioNTech con el hantavirus como un posible efecto adverso. “El hantavirus está listado en el documento de 38 páginas de Pfizer. Página 33. Es uno de los 1.233 efectos secundarios listados”, se asegura en uno de los mensajes viralizados. Los contenidos van acompañados por el supuesto documento de farmacovigilancia.

No obstante, esto es falso. Pfizer no incluye en hantavirus como efecto secundario confirmado de su vacuna contra la covid-19.

El hantavirus no es un efecto secundario de la vacuna de Pfizer contra la covid-19

Pfizer no incluye en hantavirus como efecto secundario confirmado de su vacuna contra la covid-19. Desde el departamento de comunicación de la compañía han confirmado a INFOVERITAS que la infección por hantavirus no figura como efecto secundario en la ficha técnica de la vacuna contra la COVID-19 de Pfizer-BioNTech.

“Pfizer y BioNTech monitorizan continuamente la seguridad de su vacuna contra la COVID-19 a través de uno de los programas más exhaustivos de desarrollo clínico y vigilancia poscomercialización a nivel mundial. Las autoridades reguladoras de todo el mundo han autorizado la vacuna contra la COVID-19 de Pfizer-BioNTech, y comités médicos expertos han revisado y continúan revisando los datos y recomendándola. Con miles de millones de dosis administradas en todo el mundo, el perfil de seguridad de la vacuna para todos los grupos autorizados sigue siendo favorable”, agregan.

De hecho, el hantavirus no está incluido en la ficha técnica ni en el prospecto como un efecto secundario conocido de la vacuna: Comirnaty, INN-raxtozinameran, bretovameran, cemivameran, mRNA encoding LP.8.1. En la información del prospecto solo se incluyen las reacciones adversas para las que se ha establecido un vínculo causal con la vacuna tras la evaluación regulatoria.

El origen de la desinformación es un documento real sacado de contexto

El documento al que hacen referencia los mensajes virales que circulan estos días en redes sociales en el contexto del brote de hantavirus se encuentra en la web de Profesionales Médicos y de Salud Pública por la Transparencia (PHMPT, por sus siglas en inglés).

Desde Pfizer explican que este documento incluye todos los acontecimientos adversos notificados, es decir, cualquier evento médico experimentado durante el periodo de tiempo establecido, independientemente de si se ha considerado relacionado con la vacuna. Estos eventos se recogen por razones de exhaustividad y transparencia y no implican una relación causal con la vacunación.

«Ese documento no es una lista de efectos secundarios de la vacuna, sino una lista de efectos adversos de especial interés. Estos registros existen para controlar si la vacuna interfiere con alguna enfermedad infecciosa. Para saber si las personas infectadas con esos virus pueden o no vacunarse», indica en su cuenta de X el farmacéutico y divulgador Guillermo Martín en respuesta a un vídeo viral.

En concreto, en la página 6 del documento se explica que “la acumulación de notificaciones de acontecimientos adversos (AERs) no indica necesariamente que un acontecimiento adverso concreto haya sido causado por el medicamento; más bien, el evento puede deberse a una enfermedad subyacente u otros factores como antecedentes médicos o medicación concomitante”.

La infección pulmonar por hantavirus aparece en este anexo como un evento notificado, no como una reacción adversa atribuida a la vacuna. De hecho, el mismo anexo también incluye otros eventos no relacionados con la vacunación (como el atragantamiento), lo que ilustra aún más que la lista refleja notificaciones de acontecimientos y no efectos causados por la vacuna.

INFOVERITAS verifica que…

Pfizer no incluye en hantavirus como efecto secundario confirmado de su vacuna contra la covid-19. Este efecto adverso no aparece recogido ni en la ficha técnica ni en el prospecto del medicamento.