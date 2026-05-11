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Sociedad

La OMS no descarta nuevos casos de hantavirus en los próximos días

Agencias
11/05/2026 18:13
Sanitarios con mascarilla, en una imagen de archivo
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La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió este lunes de que no puede excluirse que aparezcan nuevos casos de personas con hantavirus debido al largo periodo de incubación de esta enfermedad.

"Podemos ver casos en los siguientes días o la próxima semana, y por eso hay que mantenerse vigilante", sostuvo el jefe de la Unidad de Epidemiología de la OMS, Olivier Le Polain.

Llegada al hospital de los pasajeros evacuados del crucero en el que se produjo el brote de hantavirus

Los catorce españoles del crucero del brote de hantavirus, entre ellos un gallego, pasan la noche sin síntomas en el hospital

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El periodo de incubación del virus puede llegar a las seis semanas, pero tres semanas es el promedio de tiempo que transcurre entre la infección y los primeros síntomas, explicó.

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