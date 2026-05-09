La mujer ingresada en Alicante con sospechas de hantavirus da negativo en el PCR

La ministra de Sanidad, Mónica García Archivo El Ideal Galleo

La PCR realizada por el Centro Nacional de Microbiología a la ciudadana que permanece ingresada en un hospital de Alicante ha dado resultado negativo para hantavirus, informaron fuentes del Gobierno.

Conforme al protocolo establecido, se prevé la realización de una segunda prueba diagnóstica transcurridas 24 horas.

Sánchez analiza con el director de la OMS la llegada del 'Hondius' la madrugada del domingo a Tenerife Más información

Se trata de la primera persona ingresada en España con sospechas de hantavirus, una mujer de 32 años, que permanece en el hospital universitario de San Juan de Alicante con un cuadro leve y episodios de tos.

Fuentes sanitarias informaron este sábado de que la mujer sigue en la misma habitación de aislamiento con presión negativa del área de Neumología desde que llegó procedente de su domicilio este viernes.

Seguimiento "exhaustivo"

La ministra de Sanidad, Mónica García, no ha podido descartar que aparezcan nuevos contactos de casos asociados al brote de hantavirus como los de Alicante y Barcelona ya que, garantizó, se está haciendo un rastreo "exhaustivo" de "todas y cada una de las personas" que compartieron vuelo con una de las fallecidas.

En una rueda de prensa conjunta con el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, la ministra de Sanidad quiso hacer hincapié en "lo exhaustivo" de las investigaciones epidemiológicas que está haciendo España, que no se limita únicamente a los residentes en España, sino que "hay tres ciudadanos que tienen pasaporte extranjero, pero que en el año 2025 residían aquí en España" a los que también se les está investigando.

Los pasajeros españoles del Hondius serán los primeros en desembarcar en Tenerife Más información

La ministra dio cuenta de la evolución de las dos mujeres que permanecen aisladas en Alicante, en su caso con síntomas compatibles, y la de Barcelona, que permanece asintomática pero que "ha mostrado, por supuesto, toda la voluntad y toda la preocupación también por su propia salud" para aislarse.

También ha recordado que hay un tercer contacto con la neerlandesa que murió durante su evacuación, una mujer sudafricana que viajó en el mismo vuelo de evacuación de Johannesburgo a Países Bajos y que pasó una semana en Barcelona antes de regresar a su país, la cual tampoco tiene síntomas.

"Yo no puedo asegurar aquí que no aparezcan más contactos, pero sí que es verdad que se está rastreando a todas y cada una de las personas que fueron en ese vuelo y por supuesto, a todas y cada una de las personas que han podido tener algún tipo de contacto con las personas que han sido diagnosticadas con hantavirus", enfatizó.

Por ahora, a los contactos identificados por España ya se les ha practicado una prueba PCR que se ha mandado al Centro Nacional de Microbiología para su análisis. Los resultados se esperan a las 24 horas.