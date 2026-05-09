Huelva despide a los dos guardias civiles muertos en una operación antidroga

Salida de los féretros de los dos guardias civiles del funeral celebrado este sábado Alberto Díaz (Efe)

El funeral por los dos guardias civiles fallecidos persiguiendo a una narcolancha se celebró este sábado en la iglesia de la Concepción de Huelva, con la presencia de autoridades del Estado y de la Junta de Andalucía.

Los féretros de los dos agentes fueron recibidos con aplausos y el Himno Nacional a su llegada al templo, poco después de que cerrara la capilla ardiente que, durante dos horas, estuvo instalada en una sala de la Comandancia de este cuerpo en Huelva capital. Uno de los fallecidos es el capitán Jerónimo J.M., nacido en Villanueva del Rosario, Málaga, que ingresó en la Guardia Civil en 1994.

Estuvo destinado en Gipuzkoa entre 1999 y 2005, ocupando las posiciones de guardia civil, cabo y sargento, antes de ir destinado a la Comandancia de Málaga, ya como alférez, en el año 2005. El otro es Germán P.G., nacido en Teruel, que ingresó en la Guardia Civil en 1989.

Después de un primer destino en la provincia de Tarragona, ingresó en el Servicio Marítimo en el año 1992, por lo que llevaba casi 34 años de servicio en esta especialidad. Estuvo destinado en el Servicio Marítimo de Algeciras y Almería hasta pasar al de Huelva, en 1994.

A los actos asistieron, entre otros, el presidente en funciones de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y autoridades del Gobierno central como la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, y la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González.

También estuvieron presentes el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández; y las subdelegadas en Huelva y Cádiz, María José Rico y Blanca Flores, además de la candidata socialista a la Junta, María Jesús Montero, acompañada de otros responsables de su partido.

Asimismo asistieron la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, el presidente del PP onubense, Manuel Andrés González, y el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta, Antonio Sanz, entre otros cargos de su partido.

A la capilla ardiente acudieron, además, componentes de distintos cuerpos de seguridad y militares, como efectivos de Bomberos de Huelva, de la Guardia Nacional Republicana de Portugal y la Armada Española.

A la llegada a la iglesia de la Concepción, además de las autoridades y compañeros de las víctimas, en torno a unos 200 vecinos de la capital recibieron a los féretros con aplausos, y, a los sones del Himno Nacional y a hombros de los agentes, entraron en la iglesia.

Profundo pesar

En este contexto de pesar, en el que la Junta decretó el luto oficial en toda la comunidad ayer, Moreno, expresó su profundo pesar tras visitar la capilla ardiente de los dos guardias civiles para arropar a sus familias, y aseguró que es “un día muy triste para Andalucía”.

A su salida del velatorio, Moreno señaló, en declaraciones a los periodistas: “Vengo con todo el dolor y toda la pena de tener que venir a una situación como esta, donde hemos perdido la vida de dos grandes servidores públicos cuyas familias están destrozadas completamente”.

Moreno indicó que la pérdida de vidas en acto de servicio “nos vuelve a recordar a la situación que vivimos hace dos años en Barbate (Cádiz)”, y subrayó que el narcotráfico requiere una respuesta contundente y un análisis profundo de la situación actual.

“El narcotráfico se ha convertido en un gravísimo problema para Andalucía y para España, un gravísimo problema que ya se ha cobrado vidas a lo largo de los últimos meses y años”, añadió.

El mandatario insistió en que el momento actual es para “darle el cariño y nuestro respaldo a las familias y a toda la Guardia Civil y la Policía Nacional, que realizan una labor encomiable en toda Andalucía”, y añadió que “tiempo habrá para seguir analizando la situación que tienen y los medios materiales, los recursos humanos y materiales que necesitan nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para combatir esta lacra terrible”.

Pese a la dureza del suceso, Moreno lanzó un mensaje de confianza en que “esta batalla contra el narcotráfico la vamos a ganar. Estoy convencido de que con el esfuerzo de la sociedad y con el impulso y la capacidad de la Guardia Civil y la Policía Nacional terminaremos venciéndolo”.

Por su parte, representantes de la Asociación Profesional Justicia Guardia Civil (Jucil) consideraron una “aberración” que la de los guardias civiles no sea una profesión de riesgo, y pidieron más apoyo para los agentes como garantes de la seguridad.