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Sociedad

Una mujer de 32 años es ingresada en Alicante como sospechosa de hantavirus

La mujer viajó en el mismo avión que utilizó una de las evacuadas del 'MV Hondius'

Efe
08/05/2026 15:39
El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, a su llegada a una rueda de prensa conjunta con la secretaria general de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones, en la que detallan el dispositivo de evacuación y repatriación de los pasajeros del MV Hondius a su llegada a Tenerife el domingo. La Comisión de Salud Pública ha aprobado el protocolo de manejo de los pasajeros del crucero afectado por un brote de hantavirus y que establece, entre otras medidas, cuarentenas obligatorias en el Hospital Gómez Ulla a los españoles que estuvieran en el buque desde el 1 de abril o que sean contacto con casos confirmados. EFE/Borja Sanchez-trillo
El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, y la secretaria general de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones, detallaron el dispositivo de evacuación del 'MV Hondius'
EFE
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Una mujer de 32 años residente en Alicante que viajó en el mismo avión que utilizó una evacuada del crucero 'MV Hondius', que posteriormente falleció, es la primera ingresada por sospechas de hantavirus en España, en concreto en un hospital alicantino.

Según la consellería valenciana de Sanidad, a esta mujer se le va a trasladar, como medida preventiva y siguiendo el protocolo que ha aprobado este viernes el ministerio de Sanidad, a una habitación con presión negativa de un hospital de la provincia de Alicante.

La Dirección General de Salud Pública ha contactado con esta paciente tras recibir una alerta a través del Sistema Europeo de Alertas.

La paciente presenta sintomatología respiratoria leve y está previsto que se le tomen muestras para su remisión al Centro Nacional de Microbiología, cuyos resultados se prevé que estén en un plazo de entre 24 y 48 horas.

La Conselleria de Sanidad ha señalado en un comunicado que informará de la evolución del seguimiento de la paciente "en coherencia con la relevancia para el interés de la ciudadanía por un tema de salud pública que ha trascendido a nivel internacional". 

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