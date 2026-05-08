Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Sociedad

Muere un guardia civil al chocar dos barcos del cuerpo siguiendo una narcolancha en Huelva

Efe
08/05/2026 14:06
Lanchas de la Guardia Civil
Lanchas de la Guardia Civil
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620

Un guardia civil ha fallecido y otros dos agentes han resultado heridos graves al chocar dos patrulleras del cuerpo mientras perseguían a una narcolancha a unas 80 millas de la costa de Huelva.

La Guardia Civil, en un comunicado, ha lamentado el fallecimiento del agente, de nombre Germán, que ha perdido la vida en la colisión de dos embarcaciones del Servicio Marítimo en esa persecución.

Narcolancha Salvaterra do Miño

Intervenida una posible 'narcolancha' en Salvaterra que viajaba en un camión con destino a Ceuta

Más información

Durante la actuación, dos agentes más han resultado heridos graves y uno leve, a los que la Guardia Civil desea "una pronta recuperación", según figura en el comunicado de condolencias que han distribuido en redes sociales.

Por su parte, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) también ha mostrado su consternación por el accidente de los agentes en acto de servicio, en su cuenta en la red social X, desde la que envían "toda su fuerza, apoyo y cariño" a las familias y compañeros en estos momentos. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620

Te puede interesar

Cruz Roja

Cruz Roja simboliza la solidaridad de A Coruña sobre la arena del Matadero
Noelia Díaz
El crucero MV Hondius, donde se produjo el brote de hantavirus, frente a las costas de Cabo Verde

El crucero en el que se produjo el brote de hantavirus ya está a menos de 800 kilómetros de Tenerife
Agencias
El ideal gallego

Xunta y O'Mega sellan un pacto que desconvoca la huelga médica
EP
Lanchas de la Guardia Civil

Muere un guardia civil al chocar dos barcos del cuerpo siguiendo una narcolancha en Huelva
EFE