Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Sociedad

Un juez de Nueva York publica la supuesta nota de suicidio de Epstein

El documento habría sido encontrado por el excompañero de celda del magnate en una novela gráfica en julio de 2019

Efe
07/05/2026 22:04
UImagen de la nota manuscrita de Epstein
UImagen de la nota manuscrita de Epstein
Wieder Law Group (Efe)
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
620 X 50 LICEO LAPAZ

Un juez federal de Estados Unidos hizo pública una supuesta nota de suicidio del pedófilo Jeffrey Epstein, que habría sido encontrada por el excompañero de celda del magnate en una novela gráfica.

 “Me investigaron durante meses, ¡¡¡NO ENCONTRARON NADA!!!”, comienza la nota que fue publicada por el juez Kenneth Karas, de un tribunal federal de Nueva York, quien supervisó el caso del compañero de celda de Epstein.

 La nota, que fue incluida en el expediente judicial del caso, continua con: “Es un privilegio poder elegir el momento para decir adiós”.

 De acuerdo con los registros del tribunal, Nicholas Tartaglione, compañero de celda de Epstein, declaró haber descubierto la nota en el mes de julio de 2019, después de que el magnate fuera hallado inconsciente con una tira de tela alrededor del cuello.

 El escandaloso millonario sobrevivió a aquel incidente, pero dos semanas después fue encontrado sin vida en su celda a los 66 años en el Centro Correccional Metropolitano del Bajo Manhattan.

 La nota, cuya veracidad no ha sido comprobada por medios estadounidenses, ha sido hecha pública, después de que el diario ‘The New York Times’ solicitara al tribunal la semana pasada que divulgara el documento en el que Tartaglione describía la nota y cómo llegó a su posesión.

 La que sería la última carta de Epstein, antes de su muerte, no fue encontrada entre las millones de páginas y carpetas judiciales que el Departamento de Justicia publicó entre diciembre y enero.

 Antes de la revelación, el secretario de Comercio, Howard Lutnick, fue interrogado por el Congreso en una nueva citación de personalidades que mantuvieron relaciones con el magnate y este mes figuras como la exfiscal general Pam Bondi y los multimillonarios Leon Black y Bill Gates tendrán que responder a preguntas de los representantes.

 En este sentido, Lutnick insistió en que nunca mantuvo una relación cercana con Epstein y aseguró que se sorprendió cuando fue invitado a visitar su isla en 2012.

 En una declaración, Lutnick dijo que estaba de vacaciones familiares en el Caribe y desconocía cómo los asistentes de Epstein, quienes lo invitaron a la isla, sabían que él estaba en la zona, lo que le resultó inquietante. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620

Te puede interesar

Gullón y Barcones, durante su comparecencia de este jueves

El Gobierno garantiza que no habrá “posibilidad de contacto” en la evacuación
EFE
Dos educadoras, durante la protesta de este jueves en Toledo

Las educadoras de cero a tres años se movilizan por toda España y denuncian: “Somos escuelas, no guarderías”
Agencias
Schiphol (Netherlands), 07/05/2026.- Medical staff with ambulances at Schiphol airport, near Amsterdam, Netherlands, 07 May 2026. The second medical evacuation plane with a sick person on board the cruise ship MV Hondius was en route to the Netherlands. The 56-year-old man may be infected with the hantavirus. According to the World Health Organization (WHO), three suspected hantavirus case patients have been evacuated from the Dutch cruise ship MV Hondius, anchored off the coast of Cape Verde, and are on their way to receive medical care in The Netherlands in coordination with WHO. (Cabo Verde, Países Bajos; Holanda) EFE/EPA/MICHEL VAN BERGEN

Aviones de Estados Unidos, España y Reino Unido trasladarán el domingo a sus ciudadanos del 'MV Hondius'
EFE
A nova alcaldesa de Lugo, Elena Candia, este xoves co bastón de mando da cidade

Candia devolve a Alcaldía de Lugo ao PP despois de 27 anos
EP