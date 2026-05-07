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Sociedad

La canción 'Dai Dai', de Shakira, será el himno oficial del Mundial de Fútbol de 2026

Efe
07/05/2026 18:55
La cantante colombiana Shakira durante un concierto en Ciudad de México
La cantante colombiana Shakira durante un concierto en Ciudad de México
EFE
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La canción 'Dai Dai', interpretada por la colombiana Shakira, será el tema oficial del Mundial de Fútbol que se disputará entre junio y julio en Estados Unidos, México y Canadá, anunció este jueves la artista en un breve vídeo publicado sus redes sociales, y que será lanzado el próximo día 14.

En el vídeo, grabado en el estadio Maracaná, en Río de Janeiro, Shakira aparece vestida con camiseta amarilla y un pantalón corto azul, como el uniforme de Brasil, y con varios balones junto con un grupo de bailarines mientras canta unos fragmentos de 'Dai Dai'.

La cantante entra a la hierba del Maracaná llevando un balón 'Trionda', oficial del próximo Mundial, lo pone en el suelo como si fuera a hacer una jugada y comienza la coreografía de 'Dai Dai' con sus bailarines, vestidos con los colores de equipos como Colombia, Argentina o Estados Unidos.

"Oe, oe, oe", comienza la canción, con un alegre ritmo caribeño y letra en inglés que hace referencia a la pertenencia a un Mundial de todos.

La escenografía se completa con cuatro balones de los Mundiales de Fútbol de Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, más el 'Trionda' de Norteamérica 2026.

El 'Waka Waka' (Esto es África), de Shakira, fue el himno del Mundial de Sudáfrica 2010 y cuatro años más tarde la colombiana repitió en el de Brasil 2014 con 'La La La', mientras que su éxito 'Hips Don't Lie' fue sensación en el 2006 en Alemania.

El vídeo, de un minuto y siete segundos de duración, termina con la frase "We Are Ready" ("Estamos listos").

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