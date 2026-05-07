El Gobierno garantiza que no habrá “posibilidad de contacto” en la evacuación

Gullón y Barcones, durante su comparecencia de este jueves Víctor Lerena (Efe)

La secretaria general de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior, Virginia Barcones, aseguró este jueves que no habrá “ninguna posibilidad de contacto” en el traslado de los pasajeros del crucero ‘MV Hondius’, afectado por un brote de hantavirus, por lo que nadie abandonará el barco hasta que no haya llegado el avión para su transporte.

Está previsto que el crucero llegue a Tenerife a mediodía del próximo domingo, pero, en lugar de atracar en el puerto de Granadilla, solo fondeará, por lo que no tocará costa canaria, y sus pasajeros serán desplazados en lanchas para su traslado posterior al aeropuerto.

El buque solo fondeará y los pasajeros serán llevados a tierra en lancha para ir al aeropuerto

Barcones compareció en la jornada de ayer en la sede de Protección Civil junto al director general de Salud Pública, Pedro Gullón, para informar sobre las últimas novedades y el protocolo que seguirá el buque a su llegada a Canarias.

“No va a salir nadie que no vaya a ir directamente al aeropuerto para ir a su país de origen. Estamos trabajando en todos los escenarios”, explicó Barcones.

La secretaria general de Protección Civil indicó que la zona en la que se desplegará el dispositivo estará “completamente aislada de la población civil y perimetrada”, así como los vehículos y la zona del aeropuerto.

El desembarco del crucero, al ser a través de lanchas, se producirá en tandas de unas cinco personas a la vez. Gullón señaló que el desembarco del cadáver del fallecido que se encuentra en el crucero se realizará siguiendo los “protocolos establecidos” por Sanidad Exterior, y separado del que se seguirá para las personas sanas.

Según dijo la secretaria general de Protección Civil, el Gobierno y las comunidades están ultimando el protocolo en relación con las cuarentenas de los viajeros españoles, en función de las últimas fechas en las que tuvieron contacto con los pasajeros infectados.

“Vamos a valorar exactamente los tiempos que pueden ser para no alargar el proceso más de lo que pueda ser necesario desde el punto de vista de salud pública”, dejó claro.

Además, el Gobierno mantiene reuniones con Países Bajos para concretar las medidas de desinfección del barco, y si estas se harían o no en España.

Centro de referencia

La unidad de aislamiento y tratamiento de alto nivel (Uatan) del Hospital Universitario de Nuestra Señora de La Candelaria, en Tenerife, ya está lista por si fuera necesario usarla con alguno de los pasajeros que desembarquen este fin de semana del crucero.

Esta unidad es un centro de referencia para el tratamiento de enfermedades infecciosas de alto riesgo en las islas. Se trata de la única unidad de este tipo en las islas Canarias y una de las 17 que hay en España.

La unidad de aislamiento de Tenerife está preparada por si hubiera necesidad de utilizarla

En la petición que elevó a España para que se hiciera cargo de asistir a este crucero, la Organización Mundial de la Salud (OMS) argumentaba que Canarias era el territorio más cercano con “las capacidades necesarias” para atender un desafío como el del brote de hantavirus.

La Uatan de Tenerife ofrece cuidados clínicos tanto de carácter convencional como intensivo en un entorno de alto aislamiento a pacientes con sospecha o confirmación de enfermedades infecciosas de alto riesgo.

Los contagios

Por ahora hay cinco contagios confirmados y otros cuatro sospechosos, a lo que se añaden dos personas que viajaban en el barco aisladas en Singapur sin síntomas o muy leves.

Los laboratorios confirmaron el virus en uno de los tres fallecidos así como en dos de los tres pacientes que fueron evacuados este pasado miércoles a Países Bajos, otro que se encuentra hospitalizado en Zúrich, Suiza, y el británico que fue ingresado en la UCI en la ciudad sudafricana de Johannesburgo.

Los cuatro sospechosos son el primer fallecido en la crisis, el 11 de abril, así como la pasajera alemana que murió el 2 de mayo, uno de los tres evacuados a Países Bajos y una azafata de avión hospitalizada en Ámsterdam.

El caso de la azafata, de confirmarse, sería el primero no directamente vinculado al buque, ya que pudo contagiarse en Johannesburgo, donde coincidió en circunstancias aún no aclaradas con la mujer neerlandesa fallecida poco después.

La OMS rastrea las cerca de 80 personas que viajaron en el mismo avión que esa enferma, además de las alrededor de 30 que se bajaron en Santa Elena.

La agencia también investiga el origen del brote, indicó el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, que podría ser un viaje ornitológico por Argentina, Chile y Uruguay realizado por el matrimonio neerlandés fallecido.

Los expertos de la OMS aseguraron que no hay similitudes entre el hantavirus y el coronavirus causante del covid 19, por lo que no hay motivos para pensar en una nueva gran epidemia.