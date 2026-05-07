Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Sociedad

Clavijo anuncia que el crucero solo fondeará en Canarias y la evacuación será con una lancha

Protección Civil asegura que n habrá "ninguna posibilidad de contagio" por la llegada del 'HV Hondius' el domingo a mediodía

Europa Press
07/05/2026 15:22
El crucero MV Hondius, donde se produjo el brote de hantavirus, frente a las costas de Cabo Verde
El crucero 'MV Hondius', donde se produjo el brote de hantavirus, frente a las costas de Cabo Verde
EFE
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
LICEO-620X50

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, adelantó este jueves que la ministra de Sanidad, Mónica García, le ha explicado que el crucero afectado por el brote de hantavirus finalmente no atracará en el archipiélago, sino que "solo fondeará", y la evacuación de los pasajeros será con una lancha o una nave nodriza.

Así lo anunció Clavijo en declaraciones a los periodistas tras el encuentro que mantuvo este jueves en el ministerio de Sanidad con Mónica García y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.

El PP duda que haya alguien del Gobierno al volante en la gestión del crucero con hantavirus

Más información

Según desveló, ha trasladado al Gobierno central su rechazo a que el crucero se dirija a Canarias, aunque la ministra de Sanidad le ha informado de que el buque no atracará.

"Creemos que es una muy buena noticia porque los vectores de posible contagio y de riesgo se disminuyen, y por lo tanto la evacuación de esos pasajeros va a ser con una lancha o una nave nodriza que pueda ir, recogerlos, trasladarlos y llevarlos al aeropuerto", añadió Clavijo.

El presidente canario también pidió al Gobierno central que el crucero esté "el menor tiempo posible" en las costas del archipiélago y que, una vez se produzca el desembarco de todos los pasajeros, se dirija a Países Bajos.

Protección Civil pide "absoluta tranquilidad"

La secretaria general de Protección Civil y Emergencias del ministerio del Interior, Virginia Barcones, transmitió este jueves su "absoluta tranquilidad" a la población canaria y aclaró que el crucero 'HV Hondius' llegará a Tenerife el domingo a media mañana "si todo va conforme con lo previsto".

El crucero MV Hondius, donde se produjo el brote de hantavirus, frente a las costas de Cabo Verde

Una avería sanitaria obliga a parar en Gran Canaria a un avión con dos evacuados del crucero 'MV Hondius'

Más información

"Que los hombres y mujeres que están en Canarias tengan la absoluta tranquilidad de que no va a haber en ningún momento ninguna posibilidad de contacto", indicó en una rueda de prensa junto al director general de Salud Pública y Equidad en Salud del Ministerio de Sanidad, Pedro Gullón.

Recalcó que los pasajeros "van a estar absolutamente aislados de la población civil, van a llegar a una zona que está completamente aislada y perimetrada, se van a montar en vehículos que están aislados y custodiados y van a llegar a una zona del aeropuerto que va a estar completamente aislada, se van a montar en los aviones y se van a ir".

Asimismo dijo que las personas que intervengan en el proceso contarán "con todos los equipos de protección necesarios para garantizar su integridad bajo los más altos estándares". 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620

Te puede interesar

La cantante colombiana Shakira durante un concierto en Ciudad de México

La canción 'Dai Dai', de Shakira, será el himno oficial del Mundial de Fútbol de 2026
EFE
El ideal gallego

Así será la Batalla Naval de las Fiestas de María Pita
Óscar Ulla
Duna Riazor

La retirada de la duna de Riazor avanza a gran ritmo
Redacción
El ideal gallego

Más de diez mil personas sin empleos serán formadas en los ámbitos más demandados por las empresas
Europa Press