Clavijo anuncia que el crucero solo fondeará en Canarias y la evacuación será con una lancha

El crucero 'MV Hondius', donde se produjo el brote de hantavirus, frente a las costas de Cabo Verde EFE

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, adelantó este jueves que la ministra de Sanidad, Mónica García, le ha explicado que el crucero afectado por el brote de hantavirus finalmente no atracará en el archipiélago, sino que "solo fondeará", y la evacuación de los pasajeros será con una lancha o una nave nodriza.

Así lo anunció Clavijo en declaraciones a los periodistas tras el encuentro que mantuvo este jueves en el ministerio de Sanidad con Mónica García y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.

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Según desveló, ha trasladado al Gobierno central su rechazo a que el crucero se dirija a Canarias, aunque la ministra de Sanidad le ha informado de que el buque no atracará.

"Creemos que es una muy buena noticia porque los vectores de posible contagio y de riesgo se disminuyen, y por lo tanto la evacuación de esos pasajeros va a ser con una lancha o una nave nodriza que pueda ir, recogerlos, trasladarlos y llevarlos al aeropuerto", añadió Clavijo.

El presidente canario también pidió al Gobierno central que el crucero esté "el menor tiempo posible" en las costas del archipiélago y que, una vez se produzca el desembarco de todos los pasajeros, se dirija a Países Bajos.

Protección Civil pide "absoluta tranquilidad"

La secretaria general de Protección Civil y Emergencias del ministerio del Interior, Virginia Barcones, transmitió este jueves su "absoluta tranquilidad" a la población canaria y aclaró que el crucero 'HV Hondius' llegará a Tenerife el domingo a media mañana "si todo va conforme con lo previsto".

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"Que los hombres y mujeres que están en Canarias tengan la absoluta tranquilidad de que no va a haber en ningún momento ninguna posibilidad de contacto", indicó en una rueda de prensa junto al director general de Salud Pública y Equidad en Salud del Ministerio de Sanidad, Pedro Gullón.

Recalcó que los pasajeros "van a estar absolutamente aislados de la población civil, van a llegar a una zona que está completamente aislada y perimetrada, se van a montar en vehículos que están aislados y custodiados y van a llegar a una zona del aeropuerto que va a estar completamente aislada, se van a montar en los aviones y se van a ir".

Asimismo dijo que las personas que intervengan en el proceso contarán "con todos los equipos de protección necesarios para garantizar su integridad bajo los más altos estándares".