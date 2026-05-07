Aviones de Estados Unidos, España y Reino Unido trasladarán el domingo a sus ciudadanos del 'MV Hondius'

El segundo avión de evacuación médica con una persona enferma a bordo del crucero 'MV Hondius' en el aeropuerto Schiphol, cerca de Ámsterdam EFE

Tres aviones, de Estados Unidos, Reino Unido y España, confirmaron el traslado el próximo domingo de sus ciudadanos a bordo del 'MV Hondius' una vez lleguen a Tenerife y sean evacuados del buque, mientras se está a la espera de que el resto de estados implicados -hay 23 nacionalidades- confirmen este viernes si desplazan aeronaves para evacuar a sus compatriotas.

Así lo explicó este jueves a los medios el viceconsejero de Presidencia y portavoz del Gobierno canario, Alfonso Cabello, tras mantener una reunión de coordinación con varios estamentos del Gobierno de España.

Cabello especificó que, "en principio", está prevista la llegada de un Boeing 747 desde Estados Unidos y de otro avión del Reino Unido, además del ya anunciado por el Gobierno de España para trasladar a los afectados al Hospital Gómez-Ulla de Madrid.

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El portavoz del Gobierno canario apostilló que el Gobierno de España les ha trasladado que el estado de salud de los pasajeros y de la tripulación es “bueno, dentro de la situación" y que ninguno presenta síntomas desde el pasado 28 de abril.

Además, informó de que el Servicio Canario de la Salud ya activó el protocolo autonómico ante enfermedades infecciosas, lo que implica la coordinación entre la Unidad de Aislamiento de Alto Nivel (UATAM) del Hospital Universitario de La Candelaria, el Servicio de Urgencias Canario y el resto de organismos implicados.

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Además, el seguimiento sanitario del barco se realizará mediante la denominada declaración marítima sanitaria (DMS), un documento obligatorio que el buque debe remitir periódicamente a Sanidad Exterior con la situación clínica de cada pasajero y tripulante.

No obstante, reseñó que el protocolo definitivo para la llegada y evacuación de los pasajeros todavía se está ultimando por parte de Sanidad Exterior, la Delegación del Gobierno, la Autoridad Portuaria y Capitanía Marítima, y comprende desde que los tripulantes se bajan del barco hasta que se sienten en el avión.

Sánchez conversa con Clavijo

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de Canarias, Fernando Clavijo, mantuvieron este jueves por la tarde una conversación telefónica en relación a la situación del 'MV Hondius', el crucero con un brote de hantavirus que fondeará en Tenerife.

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Según informaron fuentes del Gobierno, la conversación entre Sánchez y Clavijo se desarrolló en el marco de la colaboración entre instituciones y la lealtad institucional que requiere el momento.

Clavijo además, se reunió este jueves con la ministra de Sanidad, Mónica García, y el de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, dentro de los múltiples contactos agendados en esta jornada para la comunicación entre los dos gobiernos.