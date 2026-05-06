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Sociedad

Muere Ted Turner, fundador de CNN y pionero de las noticias 24 horas

Efe
06/05/2026 17:15
Ted Turner, a su llegada al 30 aniversario del filme 'Cuando Harry conoció a Sally', en 2019
Ted Turner, a su llegada al 30 aniversario del filme 'Cuando Harry conoció a Sally', en 2019
EFE
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El empresario estadounidense Ted Turner, fundador de 'CNN', falleció este miércoles a los 87 años, según informó la propia cadena. 

Nacido en 1938 en Cincinnati, Turner revolucionó el panorama informativo mundial con el lanzamiento en 1980 del primer canal de noticias las 24 horas. Asimismo, construyó un influyente imperio de medios que incluyó cadenas como 'TBS' y'TNT' y convirtió a CNN en un referente informativo internacional.

Su proyecto más emblemático, la cadena CNN, se convirtió en actor central en la cobertura de todo tipo de acontecimientos globales, desde conflictos bélicos hasta elecciones presidenciales y catástrofes naturales, lo que consolidó el concepto de información en tiempo real a escala mundial, que el propio Turner describió como "el mayor logro de su vida".

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Apodado 'La Boca del Sur' por su carácter directo y su estilo sin filtros, Turner fue también un filántropo activo que creó la Fundación de las Naciones Unidas para apoyar el trabajo de la ONU y financiar algunas de sus iniciativas. Además, se implicó en proyectos medioambientales, incluyendo proyectos de conservación como la reintroducción del bisonte en el oeste de Estados Unidos.

También fue un activista que promovió el desarme nuclear y un conocido defensor de causas vinculadas a la sostenibilidad y la cooperación internacional.

En 1991 fue nombrado Persona del Año por la revista Time por su influencia y el papel que jugó en la transformación de la comunicación moderna.

Turner también expandió sus intereses hacia el deporte y el entretenimiento, llegando a ser propietario de equipos como los Atlanta Braves de béisbol.

En sus últimos años, el empresario continuó vinculado a sus iniciativas filantrópicas, aunque redujo su actividad pública tras revelar en 2018 que padecía demencia con cuerpos de Lewy, una enfermedad neurodegenerativa que afecta el cerebro y provoca un deterioro progresivo de las funciones cognitivas.

Turner deja cinco hijos, catorce nietos y dos bisnietos, según CNN.  

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