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Sociedad

Un gallego, entre los viajeros del crucero con hantavirus

Agencias
05/05/2026 16:53
FOTODELDÍA Praia (Cabo Verde), 04/05/2026.- El crucero holandés MV Hondius se encuentra anclado frente a la costa de la ciudad de Praia, en la isla de Santiago, Cabo Verde, este lunes, tras la muerte de tres personas a bordo a causa de un síndrome respiratorio agudo. La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó de un caso confirmado y cinco casos sospechosos adicionales de infección por hantavirus en el buque que navega en el océano Atlántico. Tres de los afectados han fallecido y uno se encuentra actualmente en cuidados intensivos en Sudáfrica. EFE/ Elton Monteiro
 El crucero holandés MV Hondius, anclado frente a la costa de la ciudad de Praia
EFE
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Un gallego viaja a bordo del crucero de lujo 'MV Hondius', donde se ha declarado un brote de hantavirus que ya se ha saldado con tres muertos. Así lo ha confirmado la Consellería de Sanidade, que informa además que no presenta síntomas.

El barco, que partió del puerto argentino de Ushuaia y se dirigía a Cabo Verde, con destino final Canarias, transporta a un total de 147 personas (incluyendo 88 pasajeros y 59 tripulantes), de los cuales 13 pasajeros y un tripulante son de nacionalidad española, cinco de los cuales residen en Cataluña.

El pasado sábado 2 de mayo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recibió una notificación del Punto Focal Nacional del Reglamento Sanitario Internacional del Reino Unido sobre un brote de enfermedad respiratoria grave de causa inicialmente desconocida, con tres defunciones y un caso en estado crítico, a bordo de un crucero con bandera de Países Bajos.

Praia (Cape Verde), 04/05/2026.- Dutch cruise ship MV Hondius is anchored off the coast of the city of Praia on the island of Santiago, Cape Verde, 04 May 2026, after three people died onboard from an acute respiratory syndrome. The World Health Organization (WHO) reported one confirmed case and five additional suspected cases of hantavirus infection on the vessel sailing in the Atlantic Ocean. Three of those affected have died and one is currently in intensive care in South Africa. (Cabo Verde, Sudáfrica) EFE/EPA/ELTON MONTEIRO

La OMS confirma que coordina con España que el crucero con hantavirus se dirija a Canarias

Más información

Ese mismo día, las pruebas de laboratorio confirmaron la infección por hantavirus en uno de los casos y, adicionalmente, se han notificado dos casos sospechosos con síntomas respiratorios leves y/o síntomas gastrointestinales.

Dos de los pasajeros fallecidos habían realizado un viaje por Sudamérica, antes de embarcar en el crucero, y se desconoce el grado de contacto de los pasajeros con fauna local durante el viaje o antes del embarque.

Riesgo de trasmisión

Actualmente, el barco se encuentra en Cabo Verde, donde las autoridades de los estados implicados están llevando a cabo la investigación epidemiológica y las acciones de salud pública necesarias para la prevención y control de este evento, garantizando la seguridad sanitaria global.

Los hantavirus se transmiten principalmente por el contacto con heces u orina de roedores infectados o con superficies contaminadas y, dado que los hantavirus presentes en Europa no se transmiten de persona a persona y que no se ha detectado ningún caso de infección en España, el riesgo general de transmisión de esta enfermedad se considera "muy bajo".

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