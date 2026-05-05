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Sociedad

Tres infectados por hantavirus son evacuados a Países Bajos

La OMS ha elevado a siete el número de personas afectadas

Agencias
05/05/2026 18:42
Crucero Hantavirus
Crucero Hantavirus
EFE
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El buque afectado por un brote de hantavirus está preparando la evacuación a Países Bajos de tres personas que requieren atención médica urgente en coordinación estrecha con las autoridades pertinentes, informaron en un comunicado la empresa y el Ministerio de Exteriores de Países Bajos.

"Estas tres personas, incluyendo un nacional neerlandés, están siendo evacuados a Países Bajos, donde recibirán el tratamiento médico necesario", informó el ministerio, que destacó que está apoyando a la empresa operadora del crucero, Oceanwide Expeditions, en la evacuación.

La evacuación de los enfermos se lleva a cabo, según el comunicado, en coordinación con las autoridades de Cabo Verde, frente a cuyas costas se encuentra el buque, el Instituto Nacional de Salud Pública de Países Bajos, así como con las instituciones sanitarias y los países de origen de los pasajeros del barco.

FOTODELDÍA Praia (Cabo Verde), 04/05/2026.- El crucero holandés MV Hondius se encuentra anclado frente a la costa de la ciudad de Praia, en la isla de Santiago, Cabo Verde, este lunes, tras la muerte de tres personas a bordo a causa de un síndrome respiratorio agudo. La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó de un caso confirmado y cinco casos sospechosos adicionales de infección por hantavirus en el buque que navega en el océano Atlántico. Tres de los afectados han fallecido y uno se encuentra actualmente en cuidados intensivos en Sudáfrica. EFE/ Elton Monteiro

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Según el Ministerio de Exteriores de Países Bajos, todos los esfuerzos se destinan a que la evacuación "se produzca lo antes posible" pero sólo se comunicarán los detalles sobre "el momento y la logística" una vez se haya producido.

De acuerdo con la radiotelevisión pública neerlandesa NOS, se trata de tres personas "graves pero estables".

La empresa que opera el crucero confirmó asimismo que no se han identificado nuevos individuos con síntomas a bordo del barco más allá de los que habían sido reportados previamente.

El barco continúa en aguas de Cabo Verde y sigue en conversaciones con las autoridades relevantes de cara a los próximos pasos, incluyendo "un posible desembarco" y su ruta, dijo la empresa.

Praia (Cape Verde), 04/05/2026.- Dutch cruise ship MV Hondius is anchored off the coast of the city of Praia on the island of Santiago, Cape Verde, 04 May 2026, after three people died onboard from an acute respiratory syndrome. The World Health Organization (WHO) reported one confirmed case and five additional suspected cases of hantavirus infection on the vessel sailing in the Atlantic Ocean. Three of those affected have died and one is currently in intensive care in South Africa. (Cabo Verde, Sudáfrica) EFE/EPA/ELTON MONTEIRO

La OMS confirma que coordina con España que el crucero con hantavirus se dirija a Canarias

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Epidemiólogos de la OMS realizarán este martes una revisión para conocer el estado de las 147 personas que se encuentran a bordo del crucero neerlandés afectado por un brote de hantavirus, y decidir sobre su repatriación y qué ruta tomará el barco, informó por su parte el Gobierno español en un comunicado.

La OMS ha elevado a siete las personas afectadas por el brote de este virus, que suele transmitirse de las ratas a los seres humanos por el contacto directo con los roedores o sus excrementos. Entre los siete casos, dos ya confirmados en laboratorio, están los de los tres fallecidos.

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