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Sociedad

La OMS confirma que coordina con España que el crucero con hantavirus se dirija a Canarias

Agencias
05/05/2026 12:07
Praia (Cape Verde), 04/05/2026.- Dutch cruise ship MV Hondius is anchored off the coast of the city of Praia on the island of Santiago, Cape Verde, 04 May 2026, after three people died onboard from an acute respiratory syndrome. The World Health Organization (WHO) reported one confirmed case and five additional suspected cases of hantavirus infection on the vessel sailing in the Atlantic Ocean. Three of those affected have died and one is currently in intensive care in South Africa. (Cabo Verde, Sudáfrica) EFE/EPA/ELTON MONTEIRO
Crucero con pasajeros a bordo infectados con hantavrus
EFE
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La Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó hoy que se planea que el crucero en el que se ha declarado un brote de hantavirus, causante de una enfermedad infecciosa grave, se dirija a las Islas Canarias, donde será acogido.

"Estamos trabajando con las autoridades españolas, que acogerán al barco, así lo han comunicado, llevarán a cabo una investigación exhaustiva, una investigación epidemiológica completa, una desinfección total del barco y, por supuesto, evaluarán el riesgo de los pasajeros que se encuentran a bordo", declaró la directora de prevención y preparación de epidemias y pandemias, Maria Van Kerkhove.

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