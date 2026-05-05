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Sociedad

La Met Gala arranca con actuación musical, alfombra blanca y desfile de celebridades

Efe
05/05/2026 03:04
SARAH YENESEL
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 La alfombra blanca de la Met Gala inició este lunes con una actuación de un grupo de cantantes y bailarines que interpretó 'I Wanna Dance with Somebody', de Whitney Houston antes de dar paso a un desfile de celebridades.

Los artistas actuaron ante la atenta mirada desfile de la organizadora del evento benéfico, la histórica editora de Vogue Anna Wintour, su principal patrocinadora, Lauren Sánchez Bezos, y la actriz Nicole Kidman.

Beyoncé, una de las anfitrionas de la velada junto a Kidman y Venus Williams, y que vuelve después de diez años entre gran expectativa, no se dejó ver todavía.

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Wintour, preguntada por las estrellas de la noche, adelantó que el puertorriqueño Bad Bunny ha "pensado mucho su conjunto y sorprenderá a todos", llamándolo por su nombre de pila, Benito.

Chloe Malle, la sucesora de Wintour al frente de Vogue, dijo además que la exposición que acompaña la gala en el Museo Metropolitano de Arte es "espectacular" y de gran escala, ya que explora conceptos de corporalidad y moda a lo largo de la historia.

La alfombra roja este año tampoco es roja, sino blanca, con una recreación de un jardín floral repleto de racimos de glicinias blancas que cuelgan del techo, y maceteros de barro y setos en los laterales.

Entre la primeras celebridades en llegar, incluso antes que Wintour, a primera hora de la tarde, estuvieron las modelos Cara Delevingne y Ashley Graham, y la televisiva LaLa Anthony.

Seguirán varias horas de apariciones en las que además de estrellas de la música, cine o deporte destacan conocidos magnates empresarios y dinastías de Estados Unidos y más allá

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