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Sociedad

Hallan muerta a la cantante viguesa Seila Esencia, que llevaba 20 días desaparecida

Efe
05/05/2026 11:25
Seila Esencia
Seila Esencia
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La cantante viguesa Seila Esencia, de 39 años, ha aparecido muerta este martes en Vigo tras veinte días sin saber de su paradero.

La Policía Nacional ha confirmado que su cadáver ha sido localizado de madrugada en la zona de la senda verde y, aparentemente, sin señales de criminalidad en su muerte, a la espera de que se le practique la autopsia.

Llevaba desaparecida desde el pasado 20 de abril, según la Asociación SOS Desaparecidos, que este lunes había emitido una alerta solicitando colaboración a la ciudadanía para tratar de dar con su paradero.

Esa asociación ha enviado un fuerte abrazo a la familia y los amigos de Seila.

La cantante alcanzó cierta popularidad con su participación en el programa de TVE 'Hit – La Canción' en 2015 y también formó parte de la banda gallega Phantom Club.

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