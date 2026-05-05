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Sociedad

España acogerá al crucero del hantavirus en Canarias

Efe
05/05/2026 22:56
El crucero holandés MV Hondius
El crucero holandés MV Hondius
EFE
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 El Ministerio de Sanidad ha informado de que España acogerá en Canarias al crucero con un brote de hantavirus a petición de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en "cumplimiento del Derecho Internacional y el espíritu humanitario".

El epidemiólogo Amós García Rojas

El epidemiólogo Amós García pide humanidad para atender a los afectados por hantavirus

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El Gobierno dará a conocer los detalles de este protocolo tan pronto como sean definidos por la OMS y el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC) e informará "puntualmente sobre su implementación", según el Ministerio de Sanidad.

Ricardo Hevia en Georgia del Sur, en una de sus expediciones

El ornitólogo de Cariño Ricardo Hevia, entre los viajeros del crucero afectado por el brote de hantavirus

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La embarcación MV Hondius se encuentra en Cabo Verde, donde ha recalado tras detectar un brote de infección por hantavirus, según Sanidad.

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