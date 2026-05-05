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Sociedad

El epidemiólogo Amós García pide humanidad para atender a los afectados por hantavirus

Agencias
05/05/2026 19:27
El epidemiólogo Amós García Rojas
El epidemiólogo Amós García Rojas
EFE
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El epidemiólogo Amós García Rojas ha apelado este martes a "razones científicas y de humanidad" para ofrecer atención hospitalaria a las personas que lo precisen del crucero afectado durante su travesía por el Atlántico Sur por un brote de hantavirus, que se ha cobrado ya tres vidas.

El que fue una voz destacada durante la gestión de la pandemia de covid-19 y representante de España en el Comité Permanente de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para Europa, defiende en una entrevista con EFE que la posibilidad de que el hantavirus genere un riesgo en la población por atender al crucero es "muy baja".

García Rojas explica que, aparentemente, la variante de la que pueden haberse contagiado estas personas es la americana, y que el hantavirus suele transmitirse solo por contacto "directo o estrecho" con orina o saliva de roedores o también por inhalación de partículas microscópicas de estos residuos, aunque es posible el contagio por el consumo de alimentos contaminados por los mismos.

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Según este experto, que dirigió durante 25 años el área de Epidemiología del Servicio Canario de Salud, la transmisión entre humanos del hantavirus es "muy complicada" y solo se ha documentado en un tipo de la variante americana, la conocida como Andes.

Incluso en esos casos, añade, también es necesario que exista un contacto "directo, estrecho y profundo entre dos personas" y en ambientes "muy cerrados".

García Rojas sostiene que Canarias tiene "un músculo sanitario potente" para tratar a los pasajeros del crucero que requieran atención hospitalaria y cuenta con profesionales "altamente cualificados" para atender a enfermos de este tipo, como se ha demostrado en otras crisis sanitarias "importantes".

Praia (Cape Verde), 04/05/2026.- Dutch cruise ship MV Hondius is anchored off the coast of the city of Praia on the island of Santiago, Cape Verde, 04 May 2026, after three people died onboard from an acute respiratory syndrome. The World Health Organization (WHO) reported one confirmed case and five additional suspected cases of hantavirus infection on the vessel sailing in the Atlantic Ocean. Three of those affected have died and one is currently in intensive care in South Africa. (Cabo Verde, Sudáfrica) EFE/EPA/ELTON MONTEIRO

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Refiere que en España hubo un caso de hantavirus el año pasado, si bien ha incido en que este virus está asociado a ámbitos geográficos con un nivel de desarrollo moderado y requiere de lugares de poca higiene para que se produzca la transmisión de los residuos de los roedores al ser humano, "lo que hace que la posibilidad de que genere un impacto enorme sea escasa o nula", abunda.

Monstruos del pasado

A su juicio, la inquietud que ha generado en Canarias este caso posiblemente obedece al recuerdo de la pandemia de coronavirus, que "fue terrorífica", y por ello quiere dejar bien claro que "el hantavirus no tiene nada que ver".

A diferencia del hantavirus, la covid se contagiaba por vía aérea y su causante, el SARS-Cov-2, era un virus nuevo del que "no se conocía casi nada". "No es el caso del hantavirus, con el que llevamos conviviendo varias décadas", recalca el epidemiólogo.

Tomando como referencia la máxima del escritor y médico francés François Rabelais (1494-1553) de que "ciencia sin conciencia no es más que la ruina del alma", apela a "arrimarse a la evidencia científica que hace ver que la posibilidad de un riesgo poblacional es muy baja y a la componente de humanidad que tiene este hecho".

"Es preciso recordar que hay enfermos en ese barco que posiblemente requieren atención hospitalaria y hay que dársela", subraya.

FOTODELDÍA Praia (Cabo Verde), 04/05/2026.- El crucero holandés MV Hondius se encuentra anclado frente a la costa de la ciudad de Praia, en la isla de Santiago, Cabo Verde, este lunes, tras la muerte de tres personas a bordo a causa de un síndrome respiratorio agudo. La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó de un caso confirmado y cinco casos sospechosos adicionales de infección por hantavirus en el buque que navega en el océano Atlántico. Tres de los afectados han fallecido y uno se encuentra actualmente en cuidados intensivos en Sudáfrica. EFE/ Elton Monteiro

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Además, cree que hay que "pensar también en la situación de tensión que están viviendo esas personas, las enfermas y las sanas".

Según Amós García Rojas, es "francamente penosa" la situación de los que están en el barco, aunque comprende los temores de que se puedan producir en determinados ámbitos, pero "es necesario lanzar un mensaje de tranquilidad, que es real, evidencia científica".

El crucero neerlandés MV Hondius se encuentra fondeado con 147 personas a bordo frente a Praia, la capital de Cabo Verde, cuyo Gobierno le ha negado la entrada a sus puertos.

La empresa que fleta el crucero, Oceanwide Expeditions, ha precisado que a bordo del MV Hondius hay ciudadanos de 23 nacionalidades, entre pasajeros y tripulantes. El grupo más numerosos es el de filipinos, con 38; seguido por los británicos, con 23; los estadounidenses, con 17; y los españoles, con 14.

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