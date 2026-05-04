Estrella Galicia recibe en su casa a los hosteleros del futuro para potenciar sus habilidades cerveceras

Imagen de archivo de la edición de 2025

Esta semana Estrella Galicia se convertirá en anfitriona de un programa de especialización cervecera que tratará de formar a estudiantes de hostelería de diferentes puntos de España sobre cultura de cerveza y proporcionarles herramientas para convertirse en expertos en servicio.

Los asistentes, un total de 28 participantes de 14 Escuelas que han sido previamente seleccionados en sus propios centros, participarán de una visita a MEGA, así como de una serie de charlas y actividades prácticas en torno al mundo de la cerveza, e incluso sobre las opciones gastronómicas que brinda el maridaje con cervezas.

Además, el CIFP Paseo das Pontes (A Coruña) será el escenario este miércoles un año más del tradicional certamen de Tiraje de Cerveza que pondrá a prueba las habilidades de los alumnos de los Centros de hostelería a la hora de ejecutar un servicio perfecto, además de sus conocimientos sobre cultura de cerveza.

Todos los participantes competirán por llevarse el título a su Centro y, sobre todo, por demostrar que la próxima generación de la hostelería viene más preparada que nunca. Para valorar sus habilidades se reunirá un jurado de profesionales compuesto por Carlos Ávila y Xabier Cubillo, expertos en Cultura de Cerveza de Estrella Galicia, Rebeca Munín, directora de la revista Pincha, Marcos Eiré, sumiller jefe del Restaurante Miguel González, y José Luis Martín, director de Gourmet Quesos y maestro afinador de quesos.

Los centros participantes son:

IES DE FOZ

IES SANXILLAO

CIFP FRAGA EUME

CIFP COMPOSTELA

CIFP VILAMARÍN

CIFP MANUEL ANTONIO

CIFP CARLOS OROZA

ESENGRA

CIFP PASEO DAS PONTES

IES PEÑACASTILLO

CIFP CIUDAD DE LEÓN

ESHA DE EXTREMADURA

UNIVERSIDAD LABORAL DE ALBACETE

CIFP HOSTELERÍA Y TURISMO DE CARTAGENA

El objetivo de estas jornadas es poner en valor la cualificación en el servicio, en concreto el servicio de cerveza, como eje fundamental en la labor de los profesionales hosteleros y despertar el interés de los alumnos por alcanzar la perfección en la atención a los clientes, todo ello en el marco de una competición que reconozca el esfuerzo de los mejores.