Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Sociedad

Estrella Galicia recibe en su casa a los hosteleros del futuro para potenciar sus habilidades cerveceras

La compañía cervecera acoge esta semana a estudiantes de Escuelas de Hostelería de diferentes puntos del país con el objetivo fomentar sus conocimientos cerveceros

Redacción
04/05/2026 16:34
Competición 2025
Imagen de archivo de la edición de 2025
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
LICEO-620X50

Esta semana Estrella Galicia se convertirá en anfitriona de un programa de especialización cervecera que tratará de formar a estudiantes de hostelería de diferentes puntos de España sobre cultura de cerveza y proporcionarles herramientas para convertirse en expertos en servicio.

Los asistentes, un total de 28 participantes de 14 Escuelas que han sido previamente seleccionados en sus propios centros, participarán de una visita a MEGA, así como de una serie de charlas y actividades prácticas en torno al mundo de la cerveza, e incluso sobre las opciones gastronómicas que brinda el maridaje con cervezas.

Además, el CIFP Paseo das Pontes (A Coruña) será el escenario este miércoles un año más del tradicional certamen de Tiraje de Cerveza que pondrá a prueba las habilidades de los alumnos de los Centros de hostelería a la hora de ejecutar un servicio perfecto, además de sus conocimientos sobre cultura de cerveza.

Todos los participantes competirán por llevarse el título a su Centro y, sobre todo, por demostrar que la próxima generación de la hostelería viene más preparada que nunca. Para valorar sus habilidades se reunirá un jurado de profesionales compuesto por Carlos Ávila y Xabier Cubillo, expertos en Cultura de Cerveza de Estrella Galicia, Rebeca Munín, directora de la revista Pincha, Marcos Eiré, sumiller jefe del Restaurante Miguel González, y José Luis Martín, director de Gourmet Quesos y maestro afinador de quesos.

Los centros participantes son:

  • IES DE FOZ
  • IES SANXILLAO
  • CIFP FRAGA EUME
  • CIFP COMPOSTELA
  • CIFP VILAMARÍN
  • CIFP MANUEL ANTONIO
  • CIFP CARLOS OROZA
  • ESENGRA
  • CIFP PASEO DAS PONTES
  • IES PEÑACASTILLO
  • CIFP CIUDAD DE LEÓN
  • ESHA DE EXTREMADURA
  • UNIVERSIDAD LABORAL DE ALBACETE
  • CIFP HOSTELERÍA Y TURISMO DE CARTAGENA

El objetivo de estas jornadas es poner en valor la cualificación en el servicio, en concreto el servicio de cerveza, como eje fundamental en la labor de los profesionales hosteleros y despertar el interés de los alumnos por alcanzar la perfección en la atención a los clientes, todo ello en el marco de una competición que reconozca el esfuerzo de los mejores.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620

Te puede interesar

MADRID, 04/05/2026.- Captura de la señal del Tribunal Supremo en la que aparece el exministro José Luis Ábalos durante su declaración, este lunes. El juicio contra Ábalos entra este lunes en su recta final con el turno del también exdirigente socialista, que responderá a las acusaciones del comisionista Víctor de Aldama sobre el cobro de mordidas dirigidas también -dijo- a financiar al PSOE. EFE/ Señal Del Tribunal Supremo SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

Ábalos niega que recibiera dinero de Aldama: "No hay ninguna evidencia de ello"
Agencias
Establecimiento de Bershka en la Plaza de Lugo, cerrado por reformas

Dos tiendas de Inditex cierran en A Coruña por reforma
Esther Durán
Lorbé celebra su X Fiesta de la Centolla

Sada y Lorbé captan más de 21.000 euros de ayudas de la Diputación al sector del mar
Lucía Tenreiro
El ideal gallego

El PP denuncia que el gobierno de Rioboo ha convertido Culleredo en un "concello fallido"
Redacción