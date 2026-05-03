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Sociedad

Cuatro personas mueren ahogadas, dos de ellas menores, en una playa de Oliva (Valencia)

Agencias
03/05/2026 17:09
Un hombre contempla la playa de la Malvarrosa, en Valencia
Un hombre contempla la playa de la Malvarrosa, en Valencia
MANUEL BRUQUE (EFE)
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Cuatro personas fallecieron por ahogamiento a última hora de este sábado, dos de ellas menores de 11 y 14 años, en la playa Aigua Morta de Oliva (Valencia), según han informado este domingo fuentes del Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

Según las fuentes, sobre las 10:05 horas de ayer el CICU recibió un aviso por ahogamiento en la citada playa de Oliva y hasta el lugar se desplazó un SAMU, que confirmo el fallecimiento de cuatro personas.

Los fallecido son dos menores de 11 y 14 años, una mujer de 52 y un hombre del que no se conoce la edad.

Además, dos hombres de 46 años fueron trasladados con síntomas de ahogamiento hasta el Hospital de Gandía (Valencia)

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