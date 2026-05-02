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Sociedad

Un hombre mata a una mujer en una calle del municipio barcelonés de Esplugues de Llobregat

El autor fue detenido por los Mossos, a pesar de haber huido del lugar 

Efe
02/05/2026 17:39
Un hombre ha matado este sábado con un arma blanca a una mujer en la vía pública en el municipio barcelonés de Esplugues de Llobregat
Un hombre ha matado este sábado con un arma blanca a una mujer en la vía pública, en el municipio barcelonés de Esplugues de Llobregat
EFE
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Un hombre ha matado este sábado con un arma blanca a una mujer en la vía pública, en el municipio barcelonés de Esplugues de Llobregat, suceso tras el que ha sido detenido por los Mossos, en un caso que se investiga como violencia machista.

La policía catalana ha informado en un comunicado de que el suceso ha tenido lugar sobre las 11.00 horas, momento en el que una llamada ha alertado al teléfono de emergencias 112 de que un hombre había herido gravemente a una mujer y había huido del lugar.

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El hombre, según fuentes próximas a la investigación, ha apuñalado a la mujer en una calle de la localidad, y posteriormente la víctima ha fallecido.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado varias unidades de los Mossos y del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), sanitarios que no han podido salvar la vida de la mujer.

Tras la agresión, el hombre ha huido del lugar pero ha sido localizado poco después por la policía, que lo ha detenido. La División de Investigación Criminal (DIC) de los Mossos se ha hecho cargo de la investigación, que se encuentra bajo secreto judicial.

El Ayuntamiento condena el asesinato

El Ayuntamiento de Esplugues de Llobregat ha condenado el asesinato, que ha calificado como hechos graves por los que expresa su "preocupación", ya que afectan "a la convivencia y a la seguridad ciudadana".

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El ayuntamiento ha emitido un comunicado en el que "lamenta profundamente la muerte violenta de una persona en la ciudad" y traslada su consuelo a su familia y personas próximas.

El consistorio, indica, está coordinado con los Mossos por este caso, "y ofrece toda la colaboración institucional necesaria para contribuir a esclarecer los hechos".

"Por respeto a la investigación en curso y a todas las personas afectadas, se pide prudencia y responsabilidad, y evitar la difusión de informaciones no contrastadas", concluye el comunicado. 

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