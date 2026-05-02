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Sociedad

Los Rolling Stones confirman el título de su nuevo disco, 'Foreign Tongues'

Efe
02/05/2026 20:54
Los miembros de los Rolling Stones saludan a su público
Archivo El Ideal Gallego 
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Los Rolling Stones confirmaron este sábado el título de su próximo proyecto discográfico, 'Foreign Tongues', tras meses de pistas y mensajes enigmáticos en redes sociales que habían alimentado las especulaciones sobre un nuevo álbum.

Los miembros del grupo fundado en 1962, Mick Jagger, Ronnie Wood y Keith Richards, compartieron en Instagram distintos elementos de la portada del disco, que al unirse parecen formar una única imagen.

Jagger mostró la parte inferior con una ilustración de su boca y mentón; Wood la zona central, con ojos y nariz; y Richards la superior, con el cabello despeinado y su típico pañuelo multicolor.

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El viernes, la banda difundió un breve adelanto de un tema aún sin título en un vídeo de 13 segundos publicado para sus más de 4,2 millones de seguidores, en el que aparecía su icónico logotipo de la boca y la lengua sobre un fondo en movimiento.

El mensaje que acompañaba la publicación incluía dos emojis, uno de ellos un CD, lo que llevó a los seguidores a interpretar que se integraría en un nuevo disco.

Según la agencia británica de noticias PA, el primer álbum del grupo desde 2023 saldrá a la venta el 10 de julio, mientras que aún se desconoce si habrá una nueva gira.

La promoción incluyó también el uso del alias 'The Cockroaches', una identidad con la que la banda ha jugado en otras ocasiones para lanzamientos sorpresa.

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Bajo ese nombre se publicó en abril un vinilo limitado con el tema 'Rough And Twisted', distribuido en tiendas independientes y agotado en pocas horas.

El nuevo álbum será el primero desde 'Hackney Diamonds' (2023), con el que ganaron un Grammy, y el número 25 de su carrera de estudio.

Formados en Londres en 1962, The Rolling Stones mantienen una de las trayectorias más exitosas del rock, con clásicos como '(I Can’t Get No) Satisfaction', 'Paint It Black' o 'Start Me Up', además de 14 álbumes número uno y ocho sencillos en lo más alto de las listas en el Reino Unido.

Tras la muerte en 2021 del batería Charlie Watts, a los 80 años, Steve Jordan se incorporó al grupo, que figura en el Salón de la Fama del Rock and Roll desde 1989.

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