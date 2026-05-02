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Sociedad

David Beckham recibe gallinas y emotivos mensajes familiares en su 51 cumpleaños

Efe
02/05/2026 19:34
El exfutbolista inglés David Beckham
Archivo El Ideal Gallego 
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El exfutbolista inglés David Beckham celebró este sábado su 51 cumpleaños arropado por los emotivos mensajes de su esposa y tres de sus hijos en redes sociales y con el regalo de varias gallinas para su corral.

La jornada estuvo marcada también por la ausencia de felicitación pública de su hijo mayor, Brooklyn, de 27 años, distanciado del núcleo familiar desde comienzos de año.

Su esposa, la diseñadora de moda y ex Spice Girl Victoria Beckham, fue la primera en felicitarle con un mensaje en Instagram en el que lo definió como "el alma más amable y generosa".

"Eres nuestro mundo, todo para nosotros. Te queremos muchísimo. Feliz cumpleaños al mejor marido, padre, hijo, hermano y amigo", escribió, acompañando el texto con varias fotografías familiares.

Entre las imágenes compartidas, Victoria Beckham publicó un vídeo en el que David aparece sosteniendo dos cajas con gallinas, un regalo de cumpleaños "de los chicos", grabado en la residencia familiar en los Cotswolds, en el suroeste de Inglaterra, donde la pareja pasa gran parte de su tiempo.

Romeo Beckham, de 23 años, publicó una imagen junto a su padre con el mensaje "feliz cumpleaños papá, te quiero mucho, gracias por todo lo que haces", mientras Cruz Beckham, de 21, compartió varios recuerdos familiares en sus redes sociales.

La benjamina, Harper Beckham, de 14 años, escribió un mensaje muy personal: "Feliz cumpleaños al mejor papá del mundo. No podría pedir un mejor modelo a seguir. Siempre estás aquí para mí y yo siempre estaré para ti".

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