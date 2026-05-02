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Sociedad

Alerta por la presencia de salmonella en un batido proteico

Ep
02/05/2026 13:35
Batido proteico sobre el que la Aesan ha lanzado una alerta alimentaria
Batido proteico sobre el que la Aesan ha lanzado una alerta alimentaria
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La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha alertado de la presencia de salmonella spp. en cuatro lotes de batido proteico vegano en polvo de procedencia española de la marca '226ERS', por lo que ha recomendado que las personas que tengan en su domicilio el producto incluido en esta alerta se abstengan de consumirlo.

Esta institución ha tenido conocimiento de esta situación por mediación del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), el cual ha sido notificado de esta alerta trasladada por las autoridades sanitarias de la Comunidad Valenciana relativa a la presencia de salmonella spp. en el mencionado artículo de alimentación.

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En cuanto a los lotes afectados, estos son el '2507B1002' y el '2507B1015', ambos con fecha de caducidad de 31 de julio de 2027 y de sabor a chocolate, con un peso de 700 gramos y conservado a temperatura ambiente; el '2511B1011', que caduca el 30 de noviembre de 2027 y cuyo sabor es a vainilla, con el mismo peso y conservación que los anteriores; y el '2507B1021', con fecha de caducidad de 31 de julio de 2027, sabor a frutos rojos, peso de 700 gramos y mantenido a temperatura ambiente.

Una vez destacado que, según la información disponible, la distribución se ha realizado en la mayor parte del territorio nacional, la AESAN ha señalado que esta información ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del citado SCIRI.

El objeto es que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización, ha explicado, al tiempo que ha subrayado que, en el caso de haber consumido alguno de los productos de los lotes afectados y presentar alguna sintomatología compatible con la salmonelosis, se recomienda acudir a un centro de salud. Los principales síntomas de esta intoxicación son diarrea y/o vómitos acompañados de fiebre y dolor de cabeza.

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