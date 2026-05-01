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Sociedad

‘Frutinovelas’: la inteligencia artificial reinventa el melodrama en redes con frutas y estereotipos machistas

El nuevo formato audiovisual parodia los culebrones clásicos y acumula millones de interacciones

Efe
01/05/2026 22:09
Un usuario sigue una ‘frutinovela’ desde su móvil
Un usuario sigue una ‘frutinovela’ desde su móvil
Javier Picazo (Efe)
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Los dramas familiares, las traiciones amorosas y las venganzas personales ya no son territorio exclusivo de los actores de carne y hueso; frutas y verduras generados por inteligencia artificial (IA) son los protagonistas de las ‘frutinovelas’, un nuevo formato audiovisual que parodia los culebrones clásicos y acumula millones de interacciones en redes.

 En el vertiginoso ecosistema de TikTok e Instagram, el nuevo drama lo protagonizan plátanos musculosos, fresas despechadas y manzanas vengativas.

 El galán e infiel Banana Negra contrasta con el personaje de La manzana, que representa a la esposa tradicional y conservadora. Conviven con otros como el melocotón Durazgela, una joven ingenua y muy atractiva, o Fresalina, la seductora ‘rompehogares’ por excelencia.

 Las ‘frutinovelas’ son microdramas que demuestran que la IA está transformando la producción audiovisual. Formatos rápidos de uno a tres minutos de duración que, a pesar de su apariencia cómica y surrealista, replican los códigos del melodrama tradicional y los ‘reality shows’, acumulando millones de visualizaciones.

 “Tienen el cóctel perfecto para triunfar porque te enganchas haciendo cero esfuerzo y tapa emociones desagradables que hayamos tenido a lo largo del día” , explica la psicóloga Silvia Álava.

No exento de polémica

A pesar de su barniz humorístico, el fenómeno no ha estado exento de polémica.

 En una era que presume de haber avanzado en perspectiva de género, desterrando clichés y estereotipos que fomentan la desigualdad en las relaciones, las estructuras familiares y la sexualidad, el formato que reina en redes rema en la dirección contraria.

El formato animado relativiza el impacto de las historias y normaliza las relaciones de poder desiguales

 Los personajes de las ‘frutinovelas’ contribuyen abiertamente a la hipersexualización y a los sesgos machistas más rancios. Las ‘frutas femeninas’ quedan relegadas a dos arquetipos: la esposa abnegada, sufridora y sumisa o la villana hipersexualizada, vengativa y ‘rompehogares’.

 Los protagonistas masculinos perpetúan el rol de ‘bad boy’ rudo o el galán mujeriego, cuyas actitudes tóxicas son romantizadas o justificadas por la trama. Celos extremos, venganzas despiadadas y control de pareja, empaquetados en un formato animado que relativiza su impacto y normaliza relaciones de poder desiguales.

Psicólogos y sociólogos alertan del lado oscuro de las ‘frutinovelas’ y encienden las alarmas sobre su contenido subyacente, que vinculan con el fenómeno ‘brain rot’ (cerebro frito), que alude a contenidos de internet de baja calidad y al efecto que produce en las personas.

 Álava alerta de que estos contenidos “hackean la atención del cerebro”, crean “encefalograma plano, sin capacidad crítica” y hacen que nos cueste concentrarnos o desarrollar una hipótesis elaborada. 

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