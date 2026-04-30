El blindaje constitucional del aborto supera los vetos del PP y de Vox en el Congreso

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, este jueves, en su intervención del Congreso | Zipi Aragón (Efe) EFE

El Congreso votó este jueves en contra de las enmiendas a la totalidad presentadas por el PP y Vox que pedían la devolución del proyecto de ley del Gobierno para reformar la Constitución y blindar y garantizar el derecho al aborto en la sanidad pública, que seguirá por tanto su tramitación parlamentaria.

Todos los grupos votaron en contra de las enmiendas a la totalidad de PP y Vox, que solo lograron los 171 votos a favor de sus diputados y de UPN, frente a los 177 en contra del resto de la Cámara Baja.

Al rechazarse las enmiendas a la totalidad de devolución, el texto continúa ahora su tramitación parlamentaria, aunque para ser aprobado requiere una mayoría de tres quintos en el Congreso y en el Senado y en esta última Cámara el PP tiene mayoría absoluta, con lo que esta reforma no saldría adelante.

Con este proyecto, el Gobierno busca garantizar el derecho al aborto en la sanidad pública en condiciones de igualdad real y efectiva en todo el territorio nacional, ante cualquier regresión y porque, según subrayó en el debate la ministra de Igualdad, Ana Redondo, que incidió en que el 79% de las prácticas abortivas se realizan en centros privados y solo el 20% en centros públicos, con grandes diferencias entre comunidades.

La ministra defendió que para que haya menos interrupciones voluntarias del embarazo, el camino no es la restricción, sino “más educación, más igualdad y más prevención”.

“Demagogia”

PP y Vox tacharon la reforma impulsada por el Gobierno de “demagogia” y “trampantojo” para desviar la atención de la ineficacia de su gestión y de los escándalos que le salpican, y reprobaron el informe del Consejo de Estado que ha validado el proyecto.

Ambas formaciones criticaron que el Ejecutivo justifique en “la celeridad” y “la sencillez” que la reforma se realice a través del artículo 43, cuando usa este procedimiento para evitar una vía de reforma agravada, que exige una mayoría cualificada de dos tercios de la Cámara, la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones.

“Esto supone un fraude constitucional”, sostuvo la diputada del PP Silvia Franco, que explicó que la reforma debería abordarse a través del artículo 15, pero eso conllevaría tener que acudir al procedimiento de revisión reforzado de artículo 168.

Franco criticó que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, utilice la Constitución “como una herramienta para sus intereses”, con una reforma que calificó de “desacertada” y de “error político y jurídico”.

“Su única finalidad es ser un instrumento para la supervivencia política del señor Sánchez”, afirmó, al tiempo que atribuyó el procedimiento de urgencia para encajarlo en “un calendario político a conveniencia del Gobierno”.

El diputado de Vox Joaquín Robles destacó que esta reforma no comporta ventaja alguna a las mujeres ni más protección, sino que sus prioridades “son de índole propagandística” ante el “período de fracaso electoral que se avecina”.

“Es ridícula e innecesaria si evacuamos el interés puramente electoralista”, afirmó Robles, que rechazó que este Gobierno pueda proteger a las mujeres cuando son, dijo, sus “enemigos”.

Por su parte, Sánchez aplaudió que prosiga el blindaje del aborto porque, aseguró, “ganan las mujeres”.