Diez consejos para conseguir la fotografía perfecta del eclipse de sol

Eclipse Carlota Blanco

El día 30 de abril está marcado en el calendario para aquellos que se preparan para el eclipse solar con la intención, no sólo de observarlo y disfrutarlo, sino de inmortalizarlo, ya que el sol ocupa hoy la misma posición que tendrá el próximo 12 de agosto, día del fenómeno.

Pero conseguir una buena instantánea requiere de muchos otros factores, como explica a EFE Juank, fotógrafo de Granollers (Barcelona), que lleva casi un año preparando el disparo que pretende hacer en Palencia, y que ofrece un decálogo de consejos.

1. Protege siempre tus ojos

Para mirar directamente al sol es imprescindible utilizar gafas homologadas para eclipses. No valen las radiografías, la película fotográfica ni varias gafas de sol superpuestas.

2. Elige bien el lugar de observación

La localización es clave tanto para la experiencia como para la fotografía. Conviene escoger un lugar elevado, con horizonte despejado y de fácil acceso.

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Si se quiere una imagen más atractiva, puede buscarse algún elemento del paisaje para crear contraste con el eclipse.

3. Ten controlado el horario

Es fundamental conocer con precisión el horario del fenómeno en el lugar elegido. Aunque la fase de totalidad dura apenas unos minutos, el proceso completo puede prolongarse cerca de dos horas. Llega con la suficiente antelación al lugar elegido.

4. Conoce las fases del eclipse

- Inicio o parcialidad: la luna se irá interponiendo de forma progresiva delante del sol durante casi una hora.

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- Anillo de diamantes: durará unos 15 segundos, cuando el anillo ya es visible, pero todavía queda una zona seguida de rayos de sol.

- Perlas de Baily: apenas 5 segundos en los que los rayos del sol llegan a través de los valles y cráteres de la orografía de la luna.

- Cromosfera solar: 2-3 segundos en los que la ausencia de luz permite ver el fenómeno de las llamaradas solares de color rojizo.

- Totalidad. Después el fenómeno se repite en sentido inverso hasta el final del eclipse.

5. Prepara bien el equipo… y protégelo

El teléfono móvil difícilmente permitirá captar el fenómeno con calidad. Lo ideal es utilizar una cámara con objetivos adecuados y filtros solares homologados para evitar daños en el sensor de la cámara.

Para fotografías de paisaje puede bastar un gran angular, mientras que para captar detalles del eclipse será necesario un teleobjetivo y un trípode.

6. Lleva protección y provisiones

El eclipse se producirá al final de la tarde, por lo que conviene prever cambios de temperatura y llevar ropa de abrigo. También es recomendable protección solar, agua y algo de comida.

7. Ensaya antes

Practicar previamente con el equipo permite memorizar los movimientos y ajustes que se necesitarán en el momento clave, lo que reduce errores y nervios durante el fenómeno.

8. Consulta el tiempo

El tiempo es el gran factor imprevisible. Conviene revisar las previsiones en los días previos e incluso tener localizaciones alternativas en caso de nubosidad.

9. Planifica cómo fotografiar cada fase

Durante todo el eclipse utiliza el enfoque manual bloqueado de inicio.

En la fase de inicio-parcialidad, con el filtro solar colocado, es recomendable capturar imágenes a intervalos de unos cinco minutos, mientras que en la fase de oro se puede realizar un ‘bracketing’ para obtener varias fotografías con diferente apertura del diafragma.

10. Disfruta del momento

Más allá de la fotografía, ten claro que un eclipse total es un acontecimiento natural extraordinario que merece ser disfrutado. La retina de nuestro ojo y la memoria del cerebro nos ayudarán también a inmortalizar en nuestro recuerdo el momento.