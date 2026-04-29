La madre de Gabriel Cruz amplía su denuncia contra Ana Julia Quezada por daño contra la integridad moral

La madre del niño Gabriel Cruz (I), dispuesta a someterse a nuevos exámenes forenses Archivo El ideal Gallego

Patricia Ramírez, la madre del niño Gabriel Cruz el cual fue asesinado en 2018 por Ana Julia Quezada, ha ampliado su denuncia por amenazas que ya instruye la Plaza 1 de la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Almería por las lesiones y daño contra la integridad moral.

Así lo confirmó la propia Ramírez, quien explicó que la ampliación de la denuncia, que también se dirige a la pareja de Quezada en el marco de la supuesta producción de un documental sobre el caso, se hizo efectiva el pasado 20 de abril.

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"Creemos que es necesario que se califiquen, pues el daño es real, se ha producido y se sigue produciendo", defendió Ramírez, quien se mostró dispuesta a volver a ser examinada por un médico forense para que pueda valorar objetivamente los efectos de unas acciones que "si no se previenen, nos destrozan continuamente impidiéndonos avanzar y tener calma".

Según concretó Ramírez, la petición dirigida al órgano judicial va encaminada a ampliar la instrucción a fin de que se investigue la vertiente lesiva de los hechos denunciados tras las pruebas aportadas durante la instrucción, conforme avanza Prensa Ibérica.

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Por otro lado, en el mismo documento se solicita al tribunal que se valore el conjunto de las lesiones "no limitándose a las amenazas" denunciadas inicialmente. "Yo denuncio los hechos en su conjunto sin poder separarse unos de otros", advirtió la propia Ramírez.

Con ello, confía en que el juez y la Fiscalía accedan a la petición y posibiliten "evitar más daño dando un paso hacia delante". "Ojalá atiendan a nuestra solicitud y sea un hecho que el estatuto de la víctima se aplica y se cumple adecuadamente con el fin de evitar situaciones tan revictimizantes, crueles y dolorosas para las víctimas", añadió.