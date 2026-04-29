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Sociedad

La infanta Sofía cumple 19 años mientras ultima su primer año universitario en Lisboa

El próximo curso lo estudiará en París 

Efe
29/04/2026 17:33
Una imagen de la infanta Sofía 
Archivo El Ideal Gallego 
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La infanta Sofía cumple 19 años este miércoles, durante los últimos meses del primer año de sus estudios universitarios de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en el Forward College de Lisboa y que le llevará el próximo curso a París.

La hija menor de los reyes comenzó sus estudios universitarios en septiembre del pasado año en esta institución adscrita a la Universidad de Londres, tras graduarse en el UWC Atlantic College de Gales de Bachillerato Internacional, un grado de tres años que tras Lisboa y París, finalizará en la ciudad de Berlín.

Tras finalizar el bachillerato, la infanta Sofía expresó su interés en seguir estudiando en el extranjero como la mayoría de sus compañeros de Gales y sus padres, los reyes de España, le pusieron como condiciones que no fuera lejos para poder estar a disposición de las actividades institucionales y que sus estudios fueran útiles a la Corona.

La Infanta Sofía asistirá por primera vez a la recepción por el 12 de octubre en el Palacio Real

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Durante este curso, la hermana de la princesa de Asturias ha protagonizado su segundo acto institucional en solitario, al inaugurar el pasado mes de enero el nuevo complejo clínico y asistencial de la Fundación Once del Perro Guía, en la localidad de Boadilla del Monte, en Madrid.

Mientras, su hermana mayor, la heredera de la Corona, comenzará la universidad el próximo septiembre tras finalizar su formación militar de tres años.

Según anunciaron los reyes en un comunicado el pasado lunes, la princesa Leonor estudiará Ciencias Políticas en la Universidad pública Carlos III de Madrid (UC3M).

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