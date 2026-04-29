Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Sociedad

La cantante estadounidense Patti Smith, Premio Princesa de Asturias de las Artes 2026

Efe
29/04/2026 14:15
Patti Smith
La artista estadounidense Patti Smith, Premio Princesa de Asturias de las Artes 2026
EFE
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
LICEO-620X50

El jurado del Premio Princesa de Asturias de las Artes 2026, que este miércoles le ha concedido el galardón a la cantante Patti Smith, ha destacado de la también escritora estadounidense su "impetuosa creatividad", su inconformismo y su compromiso frente a las injusticias.

El acta del jurado, presidido por la bailaora y coreógrafa por María Pagés, ha resaltado que la "impetuosa creatividad" de Patti Smith (1946, Chicago, Estados Unidos) "conecta el rock, la poesía simbolista y el espíritu de la contracultura con una gran potencia expresiva".

"Intérprete de estilo vigoroso", Smith ha plasmado la rebeldía del individuo en la sociedad "en canciones palpitantes, algunas de las cuales ya son iconos de la música popular de nuestro tiempo", ha recogido el acta leída este mediodía en Oviedo.

Como escritora, ha añadido el jurado, ha transmitido además "una visión poética de la vida, comprometida con ofrecer un mensaje de esperanza frente a las injusticias".

"Con una actitud inconformista y transgresora", Smith se ha convertido en "ejemplo para muchas artistas" y "ha conmovido a oyentes y lectores de todo el mundo y sigue inspirando a las nuevas generaciones", ha concluido el tribunal.

La candidatura de la cantante estadounidense fue propuesta por la periodista y escritora Inés Martín Rodrigo, miembro del jurado del Premio Princesa de Asturias de las Letras 2026.

Smith, que se ha impuesto a otras cincuenta y cuatro candidaturas de una treintena de nacionalidades, toma el relevo como ganadora de este premio de la fotógrafa mexicana Graciela Iturbide.

Este premio, destinado a distinguir "la labor de creación, cultivo y perfeccionamiento de la arquitectura, la cinematografía, la danza, la escultura, la fotografía, la música, la pintura, el teatro y otras manifestaciones artísticas", ha recaído en las ediciones más recientes en el cantautor catalán Joan Manuel Serrat, la actriz estadounidense Meryl Streep, la cantaora Carmen Linares y la bailaora María Pagés, la artista serbia de performance Marina Abramovic, o los músicos Ennio Morricone y John Williams.

Primero de los ocho premios en fallarse

El de las Artes ha sido el primero de los ocho galardones concedidos por la Fundación Princesa de Asturias en fallarse este año, cuando se alcanza su cuadragésimo sexta edición.

A continuación se otorgarán los premios de Comunicación y Humanidades, el 6 de mayo; Investigación Científica y Técnica, el 13 de mayo; Cooperación Internacional, el 20 de mayo; Ciencias Sociales, el 26 del mismo mes; Deportes, el 3 de junio; Letras, el 10 de junio, y Concordia, el 17 de junio.

El acto de entrega de los Premios Princesa de Asturias se celebra tradicionalmente en el mes de octubre en una solemne ceremonia presidida por los reyes, acompañados por la princesa Leonor y la infanta Sofía, en el Teatro Campoamor de Oviedo.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620

Te puede interesar

Vista exterior del teatro Colón

El récord del teatro Colón: aumentó en un 50% el número de espectadores en 2025
Óscar Ulla
El ideal gallego

Galicia, entre las comunidades con menor tasa de abandono escolar temprano según el INE
Europa Press
El ideal gallego

Las oposiciones de educación en Galicia se desarrollarán en 60 centros de 15 localidades desde el 20 de junio
Europa Press
Una persona utiliza un patinete eléctrica

Dos detenidos en A Coruña por robar un patinete
Redacción