La cantante estadounidense Patti Smith, Premio Princesa de Asturias de las Artes 2026

La artista estadounidense Patti Smith, Premio Princesa de Asturias de las Artes 2026 EFE

El jurado del Premio Princesa de Asturias de las Artes 2026, que este miércoles le ha concedido el galardón a la cantante Patti Smith, ha destacado de la también escritora estadounidense su "impetuosa creatividad", su inconformismo y su compromiso frente a las injusticias.

El acta del jurado, presidido por la bailaora y coreógrafa por María Pagés, ha resaltado que la "impetuosa creatividad" de Patti Smith (1946, Chicago, Estados Unidos) "conecta el rock, la poesía simbolista y el espíritu de la contracultura con una gran potencia expresiva".

"Intérprete de estilo vigoroso", Smith ha plasmado la rebeldía del individuo en la sociedad "en canciones palpitantes, algunas de las cuales ya son iconos de la música popular de nuestro tiempo", ha recogido el acta leída este mediodía en Oviedo.

Como escritora, ha añadido el jurado, ha transmitido además "una visión poética de la vida, comprometida con ofrecer un mensaje de esperanza frente a las injusticias".

"Con una actitud inconformista y transgresora", Smith se ha convertido en "ejemplo para muchas artistas" y "ha conmovido a oyentes y lectores de todo el mundo y sigue inspirando a las nuevas generaciones", ha concluido el tribunal.

La candidatura de la cantante estadounidense fue propuesta por la periodista y escritora Inés Martín Rodrigo, miembro del jurado del Premio Princesa de Asturias de las Letras 2026.

Smith, que se ha impuesto a otras cincuenta y cuatro candidaturas de una treintena de nacionalidades, toma el relevo como ganadora de este premio de la fotógrafa mexicana Graciela Iturbide.

Este premio, destinado a distinguir "la labor de creación, cultivo y perfeccionamiento de la arquitectura, la cinematografía, la danza, la escultura, la fotografía, la música, la pintura, el teatro y otras manifestaciones artísticas", ha recaído en las ediciones más recientes en el cantautor catalán Joan Manuel Serrat, la actriz estadounidense Meryl Streep, la cantaora Carmen Linares y la bailaora María Pagés, la artista serbia de performance Marina Abramovic, o los músicos Ennio Morricone y John Williams.

Primero de los ocho premios en fallarse

El de las Artes ha sido el primero de los ocho galardones concedidos por la Fundación Princesa de Asturias en fallarse este año, cuando se alcanza su cuadragésimo sexta edición.

A continuación se otorgarán los premios de Comunicación y Humanidades, el 6 de mayo; Investigación Científica y Técnica, el 13 de mayo; Cooperación Internacional, el 20 de mayo; Ciencias Sociales, el 26 del mismo mes; Deportes, el 3 de junio; Letras, el 10 de junio, y Concordia, el 17 de junio.

El acto de entrega de los Premios Princesa de Asturias se celebra tradicionalmente en el mes de octubre en una solemne ceremonia presidida por los reyes, acompañados por la princesa Leonor y la infanta Sofía, en el Teatro Campoamor de Oviedo.