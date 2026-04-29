Carlos III lanza pullas a Trump en su visita a Estados Unidos

Carlos III y Trump, tras el discurso del monarca británico | Craig Hudson (Efe) EFE

El rey Carlos III del Reino Unido logró con su visita de Estado a Washington rebajar las tensiones entre el Gobierno británico y la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, aunque no evitó los temas de fricción, con varias pullas veladas a Estados Unidos (EEUU), algunas disfrazadas con el inconfundible humor británico.

El monarca, que este miércoles se encontraba en Nueva York, protagonizó el pasado martes la jornada central de la visita junto a la reina Camila. Fue durante la cena de gala, en la Sala Este de la Casa Blanca, donde hizo gala de su característica retranca con varias bromas que Trump encajó con deportividad.

Durante su discurso, Carlos III recordó que Trump suele afirmar, en referencia a la entrada de EEUU en la Segunda Guerra Mundial, que si no fuera por los estadounidenses Europa hablaría alemán, un comentario que utiliza para subrayar la dependencia europea.

“Me atrevo a decir que, si no fuera por nosotros, ustedes hablarían francés”, bromeó Carlos III ante las risas de los invitados, incluido Trump y varios miembros de su Gobierno. El rey aludía a la rivalidad entre británicos y franceses por la colonización de Norteamérica.

Carlos III continuó con las bromas y aseguró que no había podido apreciar los “reajustes” en el Ala Este. “Lamento decir que hicimos nuestro propio intento de remodelar la Casa Blanca en 1814”, dijo, en referencia a cuando tropas británicas incendiaron el edificio durante la guerra anglo-estadounidense.

El rey acudió a la cena tras haber pronunciado un discurso ante el Congreso en defensa de la OTAN, Ucrania y el medio ambiente. Trump, declarado admirador de la monarquía británica, se tomó con humor las alusiones del rey y elogió que lograra arrancar una ovación bipartidista en el Congreso.