Intentarán transportar en gabarra a la ballena varada en el Báltico hasta el mar del Norte

El biólogo marino Robert Marc Lehmann (d) examinó a la ballena el pasado marzo cuando estaba varada en las aguas del mar Báltico, cerca del puerto de Niendorf EFE

Veterinarios y especialistas comenzaron este martes un nuevo intento para salvar a la ballena jorobada encallada desde hace un mes en la costa alemana del mar Báltico, en el marco de una iniciativa privada que consiste en llevar -en las próximas horas- al cetáceo, que ya está colocado en una especie de gabarra, hacia el mar del Norte.

El ministro de Medio Ambiente de Mecklemburgo-Antepomerania, Till Backhaus, explicó este martes en declaraciones a los medios que el viaje del cetáceo, bautizado como 'Timmy' por unos y como 'Hope' (esperanza) por otros, hacia aguas profundas comenzará "esta tarde".

El transporte podrá iniciarse después de que la ballena lograra ingresar sobre las 12.30 GMT en la gabarra, un momento que celebraron los millonarios Karin Walter-Mommert y Walter Gunz, que financian el operativo.

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"No puedo describir lo feliz que estoy. Se ha visto que la ballena luchó y quería vivir. Saber ahora que está en la barcaza es simplemente maravilloso y demuestra que la lucha por Timmy ha valido la pena", dijo Gunz al diario 'Bild'.

"También estoy lleno de emociones", señaló Backhaus, quien agradeció a los millonarios y a todo el equipo sus esfuerzos, no exento de "discusiones iniciales", según admitió.

"La idea de la gabarra era una idea excelente", manifestó el ministro, quien sostuvo que la ballena se siente "como pez en el agua" en la embarcación y quien confesó haber llorado cuando vio a 'Hope' en la barcaza.

Para llevar a la ballena encallada hasta la embarcación, los especialistas colocaron por la mañana en el cetáceo un sistema de arneses según el modelo australiano, consistente en mangueras de los bomberos, y lo guiaron de forma segura hacia la gabarra a través de un canal de 110 metros de largo que había sido excavado.

Un barco especial

El cetáceo, que mide 12,35 metros de largo, 3,20 metros de ancho, 1,60 metros de alto y pesa unas 12 toneladas, ayudó en la recta final a los expertos con sus aletas, lo que aceleró el operativo.

La embarcación especial de 50 metros de eslora, que funciona como un dique flotante sumergible, llegó la víspera al lugar tras haber sido sometida a pequeñas modificaciones en Wismar y será llevada junto con Timmy por el remolcador 'Robin Hood' al mar del Norte.

Dos veterinarias presentes en Wismar habían determinado por la mañana que "la ballena era apta para el transporte", ya que su respiración era profunda, sin ruidos patológicos, su espiráculo no registraba anomalías y el corazón era fuerte, indicó Backhaus.

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El cetáceo solo tenía "una leve conjuntivitis" y alteraciones cutáneas igualmente leves.

"Este es un intento único en Alemania: salvar a una ballena jorobada viva que ya ha encallado cinco veces en nuestro estado federado, rescatarla y trasladarla al mar del Norte, donde pueda tener una oportunidad. No sabemos si la aprovechará, pero el intento vale la pena. Siempre he dicho: quien no hace nada tampoco comete errores", recalcó Backhaus.

Varios intentos frustrados

Desde que 'Timmy' o 'Hope' encalló en la costa alemana del mar Báltico a finales de marzo hubo varios intentos de liberar al cetáceo mediante diferentes iniciativas, pero ninguna hasta ahora prosperó o llegó a implantarse realmente.

El jueves de la semana pasada hubo una tentativa no aplicada finalmente de dos empresarios consistente en elevar a la ballena del lecho marino con ayuda de colchonetas de aire para transportarla después sobre una lona entre dos pontones, y siempre escoltada, con un remolcador hasta el mar del Norte, o incluso el Atlántico.

Además, la ballena logró liberarse en varias ocasiones por sí misma, pero nunca llegó a abandonar la costa hacia aguas profundas y finalmente acabó encallada frente a la isla de Poel.