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Sociedad

El presidente Trump al recibir al rey Carlos III: Los británicos son nuestros "amigos más cercanos"

El monarca estará cuatro días en su primera visita de Estado a Estados Unidos, desde que fue coronado

Efe
28/04/2026 18:30
El mandatario estadounidense y el rey Carlos III saludan, junto con sus esposas, desde el balcón del Pórtico Sur de la Casa Blanca, este martes
El mandatario estadounidense y el rey Carlos III saludan, junto con sus esposas, desde el balcón del Pórtico Sur de la Casa Blanca, este martes
EFE
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este martes, al recibir en la Casa Blanca al rey Carlos III del Reino Unido, que los británicos son los "amigos más cercanos" que tienen los estadounidenses, en un aparente intento para rebajar las tensiones con Londres.

Trump, que recibió junto a la primera dama, Melania, a Carlos III y a la reina Camila en una ceremonia de honor en los jardines de la Casa Blanca, tuvo unas palabras de conciliación con el Reino Unido, a pesar de las críticas que ha vertido recientemente contra el primer ministro de ese país, el laborista Keir Starmer, por su postura sobre la guerra de Irán.

El presidente estadounidense afirmó en su discurso que su país fue fundado ahora hace 250 años por "manos británicas en suelo estadounidense" y que, desde su independencia, "los estadounidenses no han tenido amigos más cercanos que los británicos".

Washington (United States of America), 06/04/2026.- US President Donald J Trump during a media briefing on Iran from the James S Brady Press Briefing Room of the White House in Washington, DC, USA, 06 April 2026. EFE/EPA/YURI GRIPAS / POOL

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Dijo que celebrar este año la independencia de Estados Unidos con la visita de Estado de un rey británico podría parecer "irónico" pero apuntó que "ningún tributo podría ser más apropiado".

Trump señaló un árbol en la Casa Blanca plantado en una visita anterior de la hoy difunta reina Isabel II, madre de Carlos III, como ejemplo del estrecho vínculo entre ambas naciones.

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El presidente estadounidense alabó el "noble espíritu de los británicos", calificó a Carlos III como "un hombre muy elegante" y aseguró que el discurso que el rey tiene previsto pronunciar este mismo martes ante el Congreso estadounidense "hará que todos envidien este hermoso acento" británico.

Carlos III pronunciará el segundo discurso de un monarca del Reino Unido ante las dos cámaras del Congreso estadounidense tras el que ofreció Isabel II en 1991.

La pareja real británica llegó el lunes a Washington para una visita de Estado de cuatro días, la primera que llevan a cabo a Estados Unidos desde su coronación. 

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