La Princesa Leonor durante su formación en la Academia General del Aire y del Espacio Casa de S.M. el Rey

La princesa Leonor estudiará Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid a partir del próximo curso tras completar sus tres años de formación castrense como futura capitana general de las Fuerzas Armadas, según han anunciado los reyes Felipe VI y Letizia en un comunicado.

"Sus majestades los reyes anuncian que su alteza real la princesa de Asturias cursará el grado de Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid. El programa académico tiene una duración de cuatro años y se iniciará en el tercer cuatrimestre de 2026", reza el comunicado oficial emitido por Zarzuela.

La princesa Leonor ultima su formación militar con la vista puesta en la Universidad: ¿qué estudiará? Más información

La hija mayor de los reyes, que realizará sus estudios en el campus de Getafe en Madrid, se ha decantado por una universidad pública para cursar su formación universitaria al igual que ocurrió con su padre, entonces príncipe de Asturias, que estudió Derecho en la Universidad Autónoma de Madrid.

Aunque en el caso de Felipe VI su formación universitaria se complementó con algunas asignaturas de Ciencias Económicas, no ocurrirá lo mismo con la princesa Leonor, que cursará el mismo currículo del grado de Ciencias Políticas que sus compañeros. Fuentes de Zarzuela han precisado que la elección ha sido suya de acuerdo con sus padres.

Felipe VI y su hija Leonor coinciden por primera vez con el uniforme del Ejército del Aire Más información

La princesa de Asturias ha elegido finalmente la misma carrera que su hermana, la Infanta Sofía, si bien en el caso de la hija menor de los reyes está cursando Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en el Forward College, un centro privado dependiente de la Universidad de Londres y que tiene su campus en Lisboa, París y Berlín.

El hecho de que vaya a estudiar el mismo currículo que sus compañeros hará que cuando concluya los cuatro años de grado cuente con un título homologado. Además, permitirá contribuir a normalizar su presencia en el campus y que pueda ser una alumna más, como también se ha intentado durante su paso por las academias de los tres ejércitos en estos últimos tres años.

La princesa Leonor realiza la 'suelta', primer vuelo en solitario en la Academia del Aire Más información

"La princesa de Asturias ha superado satisfactoriamente el proceso de selección que se aplica a los estudiantes que han cursado sus estudios de bachillerato en el extranjero y ha obtenido la resolución favorable del Comité de Evaluación en el proceso de admisión", ha precisado Zarzuela en su comunicado.

Al haber cursado el Bachillerato Internacional en UWC Atlantic College de Gales, la heredera al trono no tiene que realizar la EBAU como el resto de alumnos que han estudiado en España, sino que su solicitud se gestiona de forma independiente, junto con otros alumnos que están en su misma situación.

Para ello, la hija mayor de los reyes ha tenido que presentar una solicitud a través del llamado proceso de admisión anticipada (early admission), vía por la que acceden a la Carlos III en torno al 8% de los alumnos, lo que se traduce en unos 300 cada año, de los que solo el 20% son españoles.